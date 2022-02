Amici Anticipazioni oggi 27 Febbraio: i nomi di altri finalisti

Nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. In questo appuntamento vengono assegnate ovviamente altre maglie per il serale. Scopriamo chi saranno gli altri finalisti.

Si ritorna nella scuola di Amici con un pomeridiano importante. In questo appuntamento, infatti, scopriremo altri allievi che potranno giocarsi le proprie carte nel serale. Ecco inoltre gli ospiti speciali di questo appuntamento.

Amici, anticipazioni 27 febbraio

Non manca molto al serale di Amici e quello di domenica 27 febbraio è uno degli ultimi appuntamenti del pomeridiano del talent condotto da Maria De Filippi. A partire dalle ore 14.00 su Canale 5 si ritorna tra i banchi di scuola, così da scoprire a chi verranno assegnate nuove maglie per il serale.

Stando alle anticipazioni, sappiamo che si svolgerà una gara di ballo e che la classifica sarà stilata sulla base dei voti dei ballerini Massimiliano Soldini, Gabriele Rossi ed Emanuel Lo. Spazio anche a una prova di canto tecnica, che verrà giudicata dal maestro Pennino.

Albe riuscirà a vincere la prova Oreo e ci saranno tre ospiti particolarmente apprezzati. Si tratta dei cantanti de Il Volo. A loro il compito di stilare la classifica delle cover. Offriranno inoltre al pubblico e ai concorrenti un medley del maestro Ennio Morricone. Spazio inoltre al comico Enrico Brignano, che farà ovviamente esplodere lo studio dalle risate. Pare infine che sarà assente l’allievo Crytical.

Chi otterrà una maglia per il serale di Amici? Si tratta di Serena Carella, Aisha Maryam, Albe e John Erik.

Ecco gli allievi che sono già stati annunciati come finalisti del talent:

Dario

Michele

Sissi

Alex

Carola Puddu

Stando alle anticipazioni, sarebbero previsti in totale 14 accessi al finale di Amici di Maria De Filippi. Per il momento, compresa la puntata di domenica 27 febbraio, sono confermati in 9. Ne mancano all’appello ancora 5, con il primo appuntamento serale previsto per sabato 19 marzo.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI