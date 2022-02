C’è Posta per Te, Sebastiano e Annalisa dopo la puntata si scopre la verità

C’è posta per te a sorpresa. Cosa è successo tra Sebastiano e Annalisa nella puntata di ieri sera 26 Febbraio

Una storia particolarmente complicata quella che andata in scena nella puntata di ieri sera 26 febbraio a C’è posta per te sul tema amore. Sebastiano era ad un passo dal matrimonio con la sua amatissima e più giovane di 12 anni fidanzata Annalisa. Tre anni insieme, dove loro hanno lottato per il loro amore, in particolare lei che non era buon vista dalla famiglia e dal paese. Entrambi infatti sono originari e vivono a Melilli in provincia di Siracusa in Sicilia. Ad un passo dal matrimonio lei ha deciso di lasciarlo.

Non ci sono stati tradimenti, né le mancanze di rispetto relative alla presenza di un’altra donna da parte di lui che ha motivato la scelta drastica da parte della ragazza. Lei ha deciso di troncare la loro relazione prima delle nozze perché era stufa dell’atteggiamento non che aveva la famiglia nei suoi confronti ma in particolare del modo in cui lui si poneva in questa difficile situazione. Avrebbe voluto che lui avesse preso una posizione più netta in sua difesa.

Annalisa non ha voluto nemmeno aprire la busta, dopo un lungo tentennamento, e ho lasciato da solo nello studio il suo ex Sebastiano. Prima di scoprire cosa è accaduto tra Annalisa e Sebastiano dopo la puntata andata in onda ieri sera 26 febbraio ripercorriamo la storia tra i due.

C’è posta per te, la storia di Annalisa e Sebastiano

Sebastiano decide di chiamare in preda alla disperazione per l’assenza della sua amata la redazione di c’è posta per te. Scrive perché Annalisa lo ha lasciato ad un passo dal matrimonio non per un tradimento di lui ma per una difficile situazione legata alla famiglia. Decide di mandare la busta sia alla sua ex fidanzata che alla famiglia di lei a Melilli. Si presentano in studio dalla provincia di Siracusa e quando apro la busta si sente la canzone dei Pooh noi due nel mondo e nell’anima.

La loro canzone accompagna le foto di coppia e inizia la struggente richiesta di far pace da parte di Sebastiano. Dice che è cambiato il suo atteggiamento che ora vive da sola e non con i suoi genitori e che pronto a prendere una posizione netta, a difenderla sempre dalle critiche. Perché si era creata questa brutta situazione per Annalisa? Sebastiano aveva conosciuto Annalisa mentre era ancora insieme alla sua ex compagna e madre di suo figlio Rosario.

La relazione con la sua nuova fidanzata non è stato il motivo della rottura erano separati praticamente in casa, a dire del ragazzo nello studio di c’è posta per te, ed erano insieme solo per il bene del loro bambino e perché avevano anche insieme un’attività commerciale. I genitori di Sebastiano non hanno mai visto di buon occhio la relazione con Annalisa, additando lei della causa della rottura con la sua ex compagna che aveva un legame forte anche con la sorella di lui. E anche successo che la sorella del ragazzo e della sua ex compagna sono andate in giro a parlare male di Annalisa.

La loro le relazione continua nonostante queste intromissioni e decidono anche di sposarsi, ma lei scoppia e decide di prendersi una pausa anche se continuano a sentirsi. Annalisa ha 26 anni di età, Sebastiano 38, hanno 12 anni di differenza. Anche Maria ieri sera nella puntata di C’è posta per te del 26 febbraio a ribadito che forse quando si è così giovani si va oltre gli ostacoli che una relazione complicata può creare perché si è incoscienti.

Annalisa dice di essere innamorata di Sebastiano ma preferisce chiudere la busta, vuole più tempo per riflettere perché non basta solo l’amore anche se lui dice di avere ormai preso una posizione forte, di aver chiuso i rapporti con i genitori di essersi trasferito a vivere da solo.

C’è posta per te, cosa è successo tra Annalisa e Sebastiano dopo la puntata del 26 Febbraio

Le parole di Sebastiano sono riecheggiate anche quando la busta era chiusa. Nella registrazione di C’è posta per te del 26 febbraio si era capito che Annalisa fosse ancora innamorata del suo ex fidanzato. Anche Maria de Filippi se ne era accorta che tra i due c’era ancora un forte sentimento. Dopo la puntata ieri sera è successo, a quanto ci risulta, che ci sarebbe voluto un po’ di tempo per recuperare perché Sebastiano sarebbe rimasto troppo deluso dalla chiusura della busta.

Si sarebbe scoperta la verità dopo la puntata di ieri sera 26 Febbraio, che Annalisa avrebbe sentito la necessità di prendersi del tempo perché non si sentiva capita, che avrebbe sentito un forte problema di incomunicabilità. Ci risulta anche che Annalisa e Sebastiano avrebbero provato ulteriormente a chiarirsi per provare a fare pace in maniera definitiva dandosi del tempo per mettere a posto le cose.

