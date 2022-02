Chi è Nino Sarratore lo interpreta l’attore Francesco Serpico che tutti odiano

Uno dei personaggi ricorrenti de L’Amica Geniale è senza dubbio Nino Sarratore. Il suo è uno dei ruoli più discussi, decisamente odiati dal pubblico appassionato delle storie di Elena Ferrante. Proposto come il grande amore (potenziale) di Elena, nasconde un lato malsano dal quale stare alla larga.

Perché tutti odiano Nino Sarratore? Lo stesso attore Francesco Serpico sembra detestarlo. Diciamo che non rispecchia lui come persona. Scopriamo dunque qualcosa in più sull’attore e il suo personaggio.

Chi è Francesco Serpico

Nel corso della seconda e terza stagione de L’Amica Geniale si è diffuso un profondo e ben radicato odio per Nino Sarratore. Lo sa bene l’attore Francesco Serpico, oggi 23enne, che ha fatto i conti con quest’ondata di sentimenti fin dall’inizio. Sui social si è reso ben presto conto di come si faccia fatica a separare l’interprete dal personaggio. In direct su Instagram riceve così molti commenti negativi rivolti a Nino.

Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha parlato un po’ di sé, descrivendosi quasi come uno spirito libero. Le piccole cose gli danno gioia e prova a stare lontano da qualsiasi megalomania narcisista che invece sono tipiche di Nino. Viaggia molto, così tanto da stare nella sua casa di Napoli per poco tempo all’anno. Teme d’essere sopraffatto dalla noia se dovesse fermarsi e poi adora fare nuovi incontri, il che è impossibile restando tra le mura di casa.

Si diverte nell’assistere al gioco dell’odio nei confronti di Nino Sarratore, anche se spiega come molti fan siano in grado di distinguere personaggio da attore. Salva però qualcosa di questa figura, che descrive come un ottimo amante. Quando ama, dice, lo fa con tutto se stesso. Nonostante l’astio, sui social sono apparse anche alcune dichiarazioni d’amore.

Guarda al futuro e dice di non avere più paura di restare incastrato nel personaggio di Nino. Ha in progetto un cortometraggio e ha iniziato la scrittura di un libro. È un momento di formazione per lui, che tornerà a calcare probabilmente il palco del teatro.

Tutti odiano Nino Sarratore: perché

Nino Sarratore sembra essere innamorato unicamente di sé. I suoi atteggiamenti sono quelli di un narcisista cronico e si evidenziano soprattutto nel corso della seconda stagione. È un giovane brillante e ricco di cultura. Affascina un po’ tutte le ragazze che frequenta. Era fidanzato con Nadia ma ha poi illuso Lenù, palesando un interesse che non c’era. Ha intrapreso una storia con Lila, ferendo tremendamente l’amica, per poi accusare la giovane d’essere troppo intraprendente, lasciandola incinta del loro bambino.

Sul web tutti odiano Nino e la cosa non è cambiata nella terza stagione. È tornato nella vita di Lenù, facendo riesplodere vecchi sentimenti. Era alla presentazione del suo libro, quasi volesse avere la certezza d’essere ancora in possesso di un certo potere su di lei. Si rende conto d’averne eccome e non molla la presa. Nel corso de L’Amica Geniale 3 tornerà più volte all’attacco, mettendo in atto tutte le proprie mosse tipiche. Il pubblico spera Elena possa non cascarci ma, incastrata in un matrimonio infelice, sarà impossibile per lei non cadere nella rete di Nino.

