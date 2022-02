Doc 2 torna in tv c’è la data ufficiale: quando va in onda

La Rai comunica in un uno spot il ritorno di Doc2 dopo la sospensione per lo Speciale TG1 per la guerra tra Russia e Ucraina

Finalmente per i fan delle serie è arrivata la data del ritorno in tv dopo la puntata annullata per lo speciale Tg1 dedicato alla guerra tra Russia e Ucraina. Doc2 va in onda giovedì 3 marzo alle 21.25. La fiction con Luca Argentero torna su Rai1 nel giorno del suo appuntamento fisso. Con un’attesa a tratti spasmodica si attendeva la comunicazione ufficiale delle puntate 11 e 12 della seconda stagione della serie dedicata al Dottor Fanti. Molti fan speravano in un doppio appuntamento questa settimana per poter recuperare i due episodi e restare in linea con i tempi previsti per la fine della fiction.

Avevamo lasciato Luca Argentero alle prese con il ritorno da primario in reparto ed i problemi legati al certificato medico di Lorenzo Lazzarini che Damiano aveva trovato a casa di Giulia. Giovedì 3 marzo in Doc2 a partire dalle 21.25 si scoprirà che Giammarco Saurino è il paziento zero del Policlinico Ambrosiano di Milano in cui è ambientata la serie? Intanto cresce l’intesa tre Cecilia e Andrea Fanti, complice un’emergenza in reparto. Gabriel continua la sua terapia acquisendo nuova fiducia in Lucia dopo aver rivelato dei suoi attacchi di panico. Sempre più difficile invece la situazione tra Alba e Riccardo, una crisi che potrebbe essere ormai insanabile.

