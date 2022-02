Doc 2 sospesa, Luca Argentero attacca su Twitter

Quando torna Doc 2? Dopo la puntata soppressa giovedì 24 febbraio per lo speciale Tg1, Luca Argentero si sfoga su Twitter sull’attesa della data di messa in onda

Giovedì scorso il popolo di Twitter si era spaccato in due. La puntata di Doc2 del 24 febbraio era stata soppressa, come da comunicazione ufficiale della Rai, per la messa in onda in prima serata dello speciale Tg1 dedicato alla guerra tra Russia ed Ucraina. Il giorno seguente è accaduto anche per la puntata in diretta della nuova edizione del Cantante Mascherato, sostituito da una replica del Commissario Montalbano.

Molti ascoltatori hanno criticato la scelta perché preferivano l’intrattenimento della loro serie tv preferita per distrarsi in questo periodo così difficile, essendoci anche Rainews per la cronaca. Altri invece hanno ritenuto giusto sospendere la fiction dell’amato dottor Fanti per una ragione più alta come il conflitto tra Russia e Ucraina. Ora i telespettatori si chiedono quando torna DOC due, andrà in onda il prossimo giovedì 4 marzo? La stessa domanda se la sta ponendo il protagonista delle serie Luca Argentero.

DOC 2 manca la data del ritorno in tv, la reazione di Luca Argentero

Come da comunicazioni avvenute nelle ultime ore, la puntata di questa sera di DOC Nelle Tue Mani 2 sarà soppressa per dare spazio all’informazione sulla CRISI IN UCRAINA attraverso uno SPECIALE DEL TG1, previsto dalle ore 21:25-23:30. Vi comunicheremo presto le nuove date! Così lo scorso giovedì 24 febbraio il profilo Twitter della serie TV ribadiva la scelta della Rai riguardo alla sospensione della fiction con protagonista il Dottor Fanti. Sono trascorsi i giorni e non è ancora apparsa, nel momento in cui scriviamo, la data ufficiale di quando tornerà in TV Doc 2.

La reazione di Luca Argentero, sempre su Twitter, non si è fatta attendere: Ammazza che lunga st’attesa…vi capisco, la puntata la voglio vedere pure io. Si pensa che avendola fatta, te la facciano anche vedere prima che vada in onda. E invece no, io la aspetto con la stessa vostra ansia…anzi di più, perché mi devo pure giudicare. Questo il contenuto del tweet dell’attore che ha rimarcato che non sia stata ancora stabilità la data di quando tornerà in onda in tv Doc2.

La decisone si fa così attendere da creare una sorta di alone di mistero sulla fiction con Luca Argentero. È possibile che la Rai stia prendendo tempo per poter decidere in base all’evoluzione della guerra tra Russia e Ucraina.

