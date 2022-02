Fabio Fognini Patrimonio: quanto guadagna il tennista

Fabio Fognini è uno dei tennisti italiani più importanti del momento: scopriamo quanto guadagna e il patrimonio dello sportivo.

Il tennis italiano, specialmente maschile, sta vivendo una rinascita importante negli ultimi tempi. Gli straordinari risultati di Berrettini, l’astro nascente di Sinner, ma anche Fabio Fognini, che ha fatto un po’ da traino a questa rinascita del tennis italiano. Attualmente il tennista sanremese occupa il posto numero 38 nella classifica mondiale, ma nella sua carriera è riuscito anche a entrare in top ten, raggiungendo il suo miglior piazzamento nel luglio 2019, il nono posto. Scopriamo dunque quanto ha guadagnato durante la sua carriera Fabio Fognini.

Fabio Fognini: il patrimonio

Chiaramente è molto difficile stimare con esattezza i guadagni del tennista nel corso della sua lunga carriera. L’esordio da professionista risale all’ormai lontano 2002, mentre l’ingresso nella classifica Atp risale al 2005. Siamo a conoscenza dei guadagni di Fognini derivanti dalla sua partecipazione ai tornei, ma manca poi tutta la parte delle sponsorizzazioni, che per uno sportivo rappresenta una parte ingente dei guadagni.

Globalmente, dal 2005 al 2020 Fabio Fognini ha guadagnato 14.606.898 euro. Gli anni migliori sotto il profilo dei guadagni sono stati il 2018 e il 2019, quando il tennista ha sfondato il muro dei due milioni di euro. Il primo anno in cui lo sportivo è andato sopra il milione di guadagni è stato il 2013, anno in cui Fognini ha vinto i suoi primi Atp: un 500 e due 250. L’anno d’oro è il 2019, anno in cui Fognini ha vinto il suo primo e unico Atp 1000, è entrato in Top 100 mondiale e ha guadagnato quasi 3 milioni di euro.

Fabio Fognini è il tennista italiano che ha guadagnato più soldi, nell’età moderna d’altronde è quello che ha ottenuto risultati migliori. Una nuova generazione ora è pronta a scalzarlo, ma Fognini rimane un punto di riferimento importante per questa rinascita del tennis italiano.

