Vostro onore trama, personaggi e cast della serie con Accorsi

Lunedì 28 febbraio appuntamento con una nuova fiction. Il protagonista è Stefano Accorsi, che in questo remake prende il posto di Bryan Cranston. Il titolo è Vostro Onore, che traduce esattamente quello della serie originale Showtime è Your Honor.

Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova fiction Rai che è pronta a fare il proprio debutto. Ci ritroveremo con Stefano Accorsi in un mondo terribile, quello in cui un padre si ritrova a dover prendere decisioni impensabili pur di proteggere il figlio. Ma cosa accade quando a vivere questo dramma è un uomo di legge? Un giudice?

Vostro onore, trama

Vittorio Pagani è un giudice di Milano molto noto e rispettato. Nei suoi anni di professione si è sempre messo in mostra per la sua integrità. Ha dei forti e sani principi e tutto ciò viene evidenziato tanto nei processi quanto nella vita di tutti i giorni. Nel corso della sua carriera è stato in grado di sgominare la pericolosa organizzazione criminale della famiglia Silva.

È addirittura in corsa per la carica di Presidente del Tribunale di Milano. Vive però una fase delicata della propria vita. Sta facendo i conti con la perdita della moglie. Tutto ciò non migliora il rapporto conflittuale con il figlio Matteo, che si incrina ulteriormente e arriva addirittura a minare la professione e la vita del genitore.

Il giovane infatti investe con la macchina un giovane criminale della famiglia Silva. Per questo motivo Vittorio si ritroverà dinanzi a un bivio problematico. Da una parte potrebbe decidere di lasciar andare a fondo il figlio, con tutte le conseguenze del caso. Dall’altro potrebbe decidere di aiutarlo, salvargli la vita dalle certe ripercussioni dei Silva ma, al tempo stesso, divenendo un fuorilegge a propria volta. Decide di coprire l’accaduto, tutelando Matteo e infrangendo la legge. Tutto ciò avrà però un prezzo, con l’inizio di un percorso verso gli abissi.

Vostro Onore, cast

Stefano Accorsi torna in televisione dopo il successo della trilogia 1992, 1993 e 1994. Al suo fianco vi è Matteo Oscar Giuggioli, che interpreta il ruolo di Matteo Pagani, figlio del giudice protagonista. Dopo l’incidente, Vittorio è preso dal panico e denuncia il furto dell’auto incriminata all’ispettrice Vichi, interpretata da Barbara Ronchi. Coinvolge inoltre l’amico ispettore della DIA Salvatore Berto, interpretato da Leonardo Capuano, così da farla risultare rubata. L’uomo ha un debito da saldare con il giudice e non si tira indietro.

Coinvolge però nel caso il giovane cugino della moglie, Nino Grava, che ha il volto di Riccardo Vicari. Questi viene però fermato a bordo dell’auto incriminata e per questo arrestato. Vittorio deve intervenire rapidamente e fa in modo che Ludovica (Camilla Semino Favore) venga scelta per difenderlo. Si tratta di una sua ex tirocinante, per la quale prova qualcosa ormai da molto tempo. La situazione, se fosse possibile, si complica ulteriormente quando di colpo spunta il nome del boss mafioso Filippo Grava (Gabriele Falsetta). Questi è imparentato con Nino e fratello di Maddalena (Francesca Beggio, ovvero la moglie di Salvatore.

