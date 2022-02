Il presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zelensky, ha un passato da comico: scopriamo la sua carriera nello spettacolo prima di entrare in politica.

In questi giorni il numero uno dell’Ucraina, Zelensky, è sicuramente uno dei volti noti della cronaca mondiale a causa della terribile guerra che si sta combattendo nel suo paese dopo l’invasione della Russia. Andiamo a scoprire qualcosa del passato del presidente ucraino, che prima della politica ha avuto una carriera da comico e una lunga militanza nel mondo dello spettacolo.

La carriera di Zelensky nello spettacolo

Volodymyr Zalensky ha 44 anni ed è presidente dell’Ucraina dall’aprile del 2019. Una vittoria che ha portato al potere un volto nuovo della politica, che prima di prendere in mano le redini del paese faceva decisamente tutt’altro. Zelensky era infatti noto per essere un famoso comico, nonché personaggio della serie televisiva Servitore del popolo, in cui curiosamente interpretava il ruolo di un professore di storia diventato presidente dopo aver ottenuto una notevole curiosità grazie a dei video in cui parlava di corruzione con toni accesi.

Quel personaggio ha un po’ fatto da apripista all’ascesa politica di Zelensky, visto che la campagna elettorale del suo partito, chiamato proprio Servitore del popolo, si basava proprio su questa volontà di combattere i poteri forti e la corruzione. Dallo spettacolo all’ascesa politica, possiamo considerare Zelensky una sorta di “Grillo ucraino” considerando le somiglianze tra i percorsi dei due personaggi.

Lo spettacolo fa parte ormai del passato di Zelensky, ma rimane un capitolo importante, che lo ha reso molto celebre e di fatto ha reso possibile la sua successiva discesa in politica. A lungo il premier ucraino è stato un noto attore e sceneggiatore televisivo e nel 2006 ha anche preso parte all’edizione locale di Ballando con le stelle. Un passato che ormai sembra lontanissimo, ora che Zelensky è impegnato a guidare la resistenza del suo popolo dall’attacco russo.

