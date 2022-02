Irene Maiorino è Lila nell’Amica Geniale 4? L’indizio

Da tempo si è alla ricerca della nuova attrice che interpreterà Lila ne L’Amica Geniale 4. Pare proprio che i nomi finali siano stati tre. Di cui soltanto uno risponde alle esigenze di copione per connotati.

Irene Maiorino sarà la nuova Lila nella quarta e ultima stagione de L’Amica Geniale? Manca l’ufficialità ma le cose potrebbero andare così. Ecco di chi si tratta e cosa fa pensare possa essere lei la prescelta.

L’Amica Geniale 4, Irene Maiorino sarà Lila?

La produzione ha già scelto da tempo l’attrice che interpreterà la versione finale di Lenù. È stata anche già inserita nel cast. Abbiamo sentito la sua voce narrante a lungo ed è infine stata mostrata nel finale de L’Amica Geniale 3.

Differente il discorso per Lila, personaggio per il quale manca ancora l’ufficialità. Chi interpreterà la parte che è stata a lungo di Gaia Girace? Pare sia stata presa in considerazione Serena Rossi, scartata dopo il provino. Lo ha rivelato proprio lei lo scorso settembre in un’intervista. Al tempo era impegnata sul set di Mina Settembre e ha ammesso di non aver potuto preparare la parte al meglio.

Differente invece il discorso per Luisa Ranieri, altra candidata paventata da tempo. Le doti attoriali non si discutono (così come quelle di Serena Rossi) ma i connotati fisici non permettono di vedere in lei Lila, stando alla descrizione fatta da Elena Ferrante e quanto abbiamo visto in questi anni sullo schermo.

Chi invece presenta quei colori, connotati fisici e sguardo sembra essere proprio Irene Maiorino. È un volto noto della fiction italiana, abituata a recitare in set ambientati in differenti epoche. Ciò che colpisce, però, è l’incredibile vicinanza estetica con Gaia Girace. Le due non sono “gemelle”, ovviamente, ma a un primo colpo d’occhio è facile intuire come l’una possa essere l’evoluzione dell’altra in una serie.

Chi è Irene Mariorino?

Nata a Napoli il 6 settembre 1985, Irene Maiorino è un volto ben noto del mondo della televisione italiana. A soli 18 anni si è trasferita a Roma per continuare gli studi di recitazione, che aveva già intrapreso a Cava dei Tirreni, sua città d’origine. Si è laureata presso l’Università degli studi di Roma 3 nel 2008 e dopo due anni ha ottenuto il suo primo ruolo in TV. Ha interpretato Luisa Gambardella in Baciati dall’Amore, in onda su Canale 5. Ha poi avuto la chance di recitare ne Il Tredicesimo Apostolo 2.

Ha lavorato molto a teatro, trasferendosi per un periodo a Parigi, per poi ottenere nel 2016 la parte di Teresa in Gomorra 2 – La serie. Dopo la fiction Sirene si è messa in mostra in 1994, serie con Stefano Accorsi e Miriam Leone, interpretando Alessandra Mussolini. Due le produzioni legate a Maurizio De Giovanni, I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gassmann e Il commissario Ricciardi con Lino Guanciale.

