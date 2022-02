L’Amica Geniale 4, svelata l’attrice che interpreta Elena Greco: era già nel cast

Si è conclusa L’Amica Geniale 3 e dopo tanta attesa è stata svelata al termine dell’ultimo episodio chi interpreterà Elena Greco. Saluta Margherita Mazzucco, spazio all’attrice già presente nella fiction

Domenica 27 febbraio si è conclusa la terza stagione de L’Amica Geniale. Poche settimane prima del gran finale, era stato annunciato che Margherita Mazzucco e Gaia Girace non avrebbero più fatto parte del cast. Cambiano quindi le attrice protagonista che interpretano Elena Greco (Lila) e Raffaella Cerullo (Lenù).

Un addio quasi scritto con le due giovani interpreti che già dopo la seconda stagione dovevano abbandonare la serie. La crescita delle protagoniste della saga di Elena Ferrante era un ostacolo troppo evidente per continuare con lo stesso cast. La bravura e il talento di Margherita Mazzucco e Gaia Girace ha però spinto la produzione a puntare su di loro anche per L’Amica Geniale 3.

Alba Rohrwacher è Elena Greco in L’Amica Geniale 4

Al termine della terza stagione è stata svelata l’attrice che interpreterà Elena Greco. L’immagine riflessa nello specchio è stata il passaggio di testimone tra Margherita Mazzucco e Alba Rohrwacher. Sarà lei quindi che prenderà i panni di una delle protagoniste, una scelta dopo tutto logica considerando che la stessa attrice già fa parte del cast. È infatti la voce narrante fin dalla prima stagione e ora potrà finalmente entrare in scena definitivamente.

La redazione di Contrataque aveva immaginato che la scelta della produzione si sarebbe orientata su Alba Rohrwacher per interpretare Elena Greco nell’ultima stagione della serie. La scelta di un’attrice di tale caratura come voce narrante lasciava presagire che il volto di una delle protagoniste fosse già chiaro. Non si conosce invece chi interpreterà Raffaella Cerullo (Lenù) ma anche in questo è ufficiale che l’attrice Gaia Girace lascerà posto ad un’interprete più adulta.

