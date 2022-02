L’Amica Geniale 3, chi è la voce narrante

Vi siete mai chiesto a chi appartenga la voce narrante de L’Amica Geniale 3? È la stessa che ha accompagnato le vicende delle due protagoniste nelle precedenti stagioni. Si tratta di una celebre attrice.

A fare da raccordo tra i vari episodi dell’apprezzata serie L’Amica Geniale c’è una voce narrante di donna. Ciò che accade fa parte dei ricordi delle protagoniste. È uno sguardo rivolto al passato, seppur molto dettagliato. Chi è dunque la voce narrante e la vedremo mai in scena?

L’Amica Geniale 3, voce narrante

La voce narrante de L’Amica Geniale 3, così come delle precedenti due stagioni, è quella della celebre attrice Alba Rohrwacher. È tornata nuovamente nella parte in questa nuova serie tratta dal penultimo romanzo di Elena Ferrante, dal titolo Storia di chi fugge e di chi resta.

È stata scelta per dare voce alla versione adulta di Lenù, che guarda indietro al tempo che fu e ricorda l’intera sua storia con Lila e non solo. Vincitrice di due David di Donatello e altrettanti Nastro d’argento e Globo d’oro, la Rohrwacher rappresenta una scelta di casting davvero molto importante. Dimostra quanto questo progetto sia qualitativamente eccelso.

L’attrice è ben nota al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli cinematografici. Ha recitato in pellicole come Giorni e nuvole, Il papà di Giovanna, La solitudine dei numeri primi, Perfetti sconosciuti e The Place, tra i tanti altri. È inoltre presente nella pellicola La figlia perduta, candidata agli Oscar, diretta da Maggie Gyllenhaal.

L’Amica Geniale 4, nuove protagoniste

Non ci sarà spazio per Margherita Mazzucco e Gaia Girace ne L’Amica Geniale 4. Il loro addio era stato ipotizzato già nella terza stagione. Si è però deciso di dare continuità alla storia con la loro interpretazione, optando per un gran lavoro di trucco. Il prossimo salto temporale, però, richiederà altre attrici protagoniste. Cambieranno anche altri attori nel cast, ovviamente.

Non sono ancora stati fatti dei nomi per i ruoli di Lenù e Lila ma nulla esclude che Alba Rohrwacher possa interpretare proprio Elena Greco nell’ultima stagione della serie. Si spiegherebbe così la scelta di un’attrice di tale caratura come voce narrante.

