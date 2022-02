Dalle anticipazioni del Grande Fratello VIP di questa sera 28 febbraio protagonisti Barù e Jessica, la frase di Nathaly e una nuova Soleil

Al Grande Fratello VIP questa sera 28 febbraio si torna a parlare di sentimenti, incomprensioni e forse di amore non corrisposto. È arrivato infatti il momento in cui Barù deve rispondere alle domande sul suo rapporto con Jessica. Nelle ultime ore il popolo di Twitter fan della coppia Jerù è insorto, pretende franchezza da parte del concorrente che ha generato sconforto nella maggiore delle Princess. Gli animi della casa dopo l’uscita di Katia Ricciarelli solo in apparenza sembrano essersi placati. Il soprano aveva la capacità di catalizzare su di sé l’attenzione di determinati concorrenti e con le sue esternazioni di generare polemiche e reazioni.



Ora ad un passo dalla finale del Grande Fratello VIP del 14 marzo si lavora dietro le spalle, nei fianchi, per raggiungere l’obiettivo, la vittoria. Le ultime notizie sul Gf VIP non vedono solo al centro dell’attenzione Jessica e Barú. Le ultimissime nella casa vedono ai ferri corti, ancora una volta, Alessandro e Sophie. Non è ben chiaro nemmeno l’incomprensione che ha portato allo scontro ma questa volta sembra più difficile del previsto che i due riescano a riappacificarsi. Sullo sfondo, ma non troppo, una Soleil rinata e la famosa frase pronunciata da Nathaly, è arrivato il momento della verità? Gossippiamo nel dettaglio sulle anticipazioni del Grande Fratello VIP di stasera 28 Febbraio partendo dal caso Jerù.

Anticipazioni del Grande Fratello VIP 28 febbraio, Jessica e Barù le ultime

Dalle anticipazioni di questa sera 28 febbraio al grande fratello VIP i protagonisti della puntata sono Jessica e Barù. Lui è troppo confuso fa delle dichiarazioni contrastanti da un’ora all’altra e diverse tra loro rispetto al concorrente il Gf VIP che ha di fronte. Così i pareri sono divisori alcuni Jerù, fan Twitter della coppia, ritengono che stia giocando di strategia sapendo che ottenere questo rapporto sulla corda possa farlo andare avanti nel gioco. Altri invece, i puristi, credono nella buona fede del nipote di Costantino della Gherardesca e pensano che non voglia creare la storia d’amore nel programma e che quindi si sottragga alle telecamere.



A smascherare il suo atteggiamento, vero o finto che sia, ci sono però i video. Le ultime notizie sul Gf VIP vedono Jessica in crisi e Barù distante. Sabato infatti si è verificato l’episodio del bacio mancato in gondola al carneval party ma soprattutto, tornando ai video, si è visto Barù parlare con Soleil e dire a chiare lettere che lui non ha nessun interesse per Jessica. Ha ripetuto le stesse parole, anche se non così dirette, alla maggiore delle Princess per poi il giorno dopo prepararle anche il caffellatte. I comportamenti discordano così con le parole, nonostante Manila e Sophie abbiano consigliato a Jessica di allontanarsi, lei cortina a soffrire per questa situazione perché sente di piacergli.

Anticipazioni del Grande Fratello VIP 28 febbraio, Alessandro e Sophie liti infinite

Perché Alessandro e Sophie hanno litigato in queste ore? Bella domanda a cui francamente è difficile rispondere nettamente. Dalle ultime notizie sul Gf Vip l’ultimo litigio in ordine di tempo, va detto dopo un periodo di pace tra i due, è sorto per dei motivi futili. Sophie si è fermata a parlare, ridere e scherzare davanti al biliardo con Delia e Antonio, due persone che Alessandro non tollera molto, soprattutto non gli piace il modo di giocare della Duran.



Inoltre addetto alla sua fidanzata che noi già preparato da mangiare, nonostante io l’avessi chiesto, e che questo gli abbia dato fastidio, anche perché lui ha lavato i piatti che spettavano a lei. Dalle anticipazioni del Grande Fratello VIP di questa sera 28 Febbraio oltre a indagare sui motivi della litigio tra Alessandro e Sophie al centro della discussione c’è un infuocato sconto tra donne. In puntata è interessante comprendere se davvero Manila, Lulù e Soleil si intromettono nella coppia, come dice Sophie, o se davvero volevano aiutarli a comprendersi e chiarire.

Gf Vip, chi è in nomination 28 febbraio

Stasera in nomination ci sono Miriana, Nathaly e Antonio che al televoto si giocano l’eliminazione. Non sono stati giorni facili per la Caldonazzo sempre più isolata dal gruppo e vicina solo ad Antonio Medugno. Non è piaciuto l’atteggiamento avuto nello scontro con Jessica ed è stata allontanata anche per le frasi pronunciate che non sono piaciute praticamente a nessuno. Lontananza anche con Miriana, l’altra donna in nomination che ha avuto in questi giorni un altro scontro con Delia Duran che la ritiene falsa. Ha ascoltato con serenità anche le parole di Barù su Jessica e ha consigliato alla maggiore delle Princess Selassiè di far sentire la distanza, di staccarsi un pochino dal gieffino.

Liscia la settimana di Medugno che ha un carattere molto tranquillo e difficilmente va a litigare o crea polemiche se non chiamato direttamente in causa. Le ultime del Gf Vip parlano però di un momento dopo la puntata di giovedì in cui Antonio e Nathaly hanno parlato del famoso sfogo avuto dopo la lite con Jessica ed è preoccupata che possano arrivare provvedimenti.

