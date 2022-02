Carlotta Natoli chi è il marito Thomas Trabacchi insieme fiction di successo

Carlotta Natoli, scopriamo chi è il marito Thomas Trabacchi: i due sono uniti sia nella vita privata che in quella lavorativa.

Carlotta Natoli è uno dei volti importanti della fiction italiana. Romana, classe 1971, è la figlia di Pietro Natoli, noto attore, regista e produttore. Carlotta ha esordito nel mondo dello spettacolo proprio grazie al padre, nel film Con… fusione e poi nella commedia Chi c’è c’è. Col tempo la Natoli è diventata un’attrice sempre più importante, ritagliandosi un ruolo importante soprattutto nel mondo delle fiction, con ruoli in successi come Distretto di Polizia, Tutti pazzi per amore e La compagnia del cigno. Andiamo però a scoprire qualcosa in più sulla vita privata dell’attrice, in particolare su suo marito, con cui condivide anche il set oltre che la vita quotidiana.

Carlotta Natoli, chi è il marito Thomas Trabacchi

Uniti nella vita e nel lavoro: anche Thomas Trabacchi, il marito di Carlotta Natali, è un attore e i due hanno lavorato insieme diverse volte, nelle fiction Il caso Enzo Tortora – Dove eravamo rimasti? e Il silenzio dell’acqua e nei film Amori che non sanno stare al mondo e Troppa grazia.

Thomas Trabacchi nasce a Milano nel settembre 1965 e si diploma presso la Bottega Teatrale di Firenze di Vittorio Gassman. Agli inizi degli anni 2000 inizia a farsi strada nel mondo della recitazione, con i primi ruoli sia in televisione che al cinema. Col tempo è diventato un volto importante del panorama seriale, partecipando anche a serie di assoluto successo come Non uccidere e la produzione di Netflix Baby. Anche al cinema la sua esperienza è molto importante, tra gli ultimi film in cui appare c’è Marylin ha gli occhi neri, con Stefano Accorsi e Miriam Leone.

Thomas e Carlotta hanno anche un figlio, Teo, primogenito della donna, ma non dell’uomo, che ha avuto anche un altro figlio, Luca, dalla precedente relazione con la regista Anna Negri.

