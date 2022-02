Chi è Monica Giandotti la conduttrice di Unomattina

Monica Giandotti, scopriamo chi è la conduttrice di Unomattina: tutto su una delle protagoniste della televisione.

Unomattina è sicuramente una delle trasmissioni più celebri della televisione italiana e alla conduzione c’è Monica Giandotti, volto simbolo ormai del morning show di Rai 1. Da anni la Giandotti è una delle protagoniste della televisione italiana, con una lunga carriera soprattutto in Rai. Andiamo dunque a scoprire chi è la conduttrice e a ripercorrere la sua carriera da giornalista in televisione, dagli esordi fino all’affermazione su Rai 1.

Chi è Monica Giandotti

Monica Giandotti nasce a Roma il 23 maggio 1978. Inizia la sua carriera da giornalista in una televisione locale, a Canale 10 a Ostia. Nel 2003 si mette in mostra conducendo il telegiornale nazionale di Home Shopping Europe e qualche anno dopo approda a Mediaset, facendo l’inviata per Blog – La versione di Banfi su Rete 4. La Giandotti è iscritta all’albo dei giornalisti a partire dal 2005 e dal 2010 è un volto consueto della Rai, per ben dieci anni lavora al TG3 e sempre per Rai 3 nel 2018 e nel 2019 conduce Agorà Estate. La sua scalata a Rai3 continua con la conduzione dell’edizione delle 19 di Rai3 dal gennaio 2019 all’agosto 2020, mentre a partire dall’autunno 2020 è alla conduzione di Unomattina insieme a Marco Frittella.

Per quanto riguarda la sua sfera privata, Monica Giandotti è sposata con Stefano Cappellini, anche lui giornalista. Uniti nella vita e nel lavoro quindi, anche se a differenza di Monica, Stefano è attivo nel giornalismo cartaceo, arrivando a lavorare per alcune delle testate più importanti del nostro paese come Repubblica e Il Messaggero. I due hanno avuto una relazione molto lunga e poi hanno deciso di compiere il grande passo nel 2018, decidendo di sposarsi. Dal loro amore è nato anche Giulio, il primo figlio della coppia di giornalisti.

