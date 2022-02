Chi è Victor Allen marito di Tiziano Ferro diventato padre

Victor Allen, scopriamo chi è il marito di Tiziano Ferro, che ha annunciato di essere diventato padre.

Arriva una bellissima notizia per Tiziano Ferro: con una foto su Instagram il cantante ha annunciato di essere diventato padre, pubblicando la foto col marito, Victor Allen, e i due nuovi arrivati, Margherita e Andres, rispettivamente 9 e 4 mesi. Una notizia bellissima col cantante e suo marito che coronano finalmente il sogno di diventare genitori. Andiamo a scoprire però chi è Victor Allen, l’uomo con cui Tiziano Ferro condivide la vita e con cui ora crescerà i piccoli Margherita e Andres.

Victor Allen, chi è il marito di Tiziano Ferro

Victor Allen e Tiziano Ferro sono sposati dal 2019, dopo una relazione di circa tre anni. I due si sono conosciuti grazie alla musica, al tempo il cantante stava girando un video e Victor lavorava come consulente alla Warner Bros e il loro incontro è avvenuto proprio nella sede di Los Angeles. Quando Allen ha invitato Tiziano a prendere un caffè non aveva idea di chi fosse e scoprire la sua enorme fama come cantante è stato una sorpresa.

Victor Allen è un consulente di marketing, ha un’agenzia propria che ha aperto dopo aver terminato l’esperienza con la Warner Bros. La sua agenzia si chiama Levine Partners e si occupa proprio di consulenza nel campo del marketing. Tra i due sposi è scoppiato immediatamente l’amore, un vero e proprio colpo di fulmine, tanto che a due anni di distanza dal loro incontro Victor ha fatto la grande proposta a Tiziano Ferro e dopo tre anni di relazione i due si sono sposati. Ora il loro amore è stato coronato anche dall’arrivo in famiglia di Margherita e Andres che gli regalano l’emozione di diventare genitori.

