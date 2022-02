Fabrizio Corona ha una nuova fidanzata Sara Barbieri. Bella e giovannissima ha rubato il cuore dell’imprenditore che in futuro non esclude di sposarla e avere un figlio da lei. Scopriamo chi è e la sua carriera nel mondo della moda

Fabrizio Corona, direttamente o indirettamente, si conferma magistrale nell’attirare l’attenzione su di sé. Anche nella Casa del Grande Fratello VIP spesso si è parlato dell’imprenditore, Giacomo Urtis ad esempio ha parlato del loro rapporto oltre l’amicizia, mentre su Twitter si è sempre ipotizzato, tra i fan del programma, un suo coinvolgimento nelle dinamiche che hanno infiammato il reality. Uno su tutti lo storico triangolo degli ascolti, quello famigerato tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

C’è però una bionda gieffina che parla di lui con parole al miele, rimpiangendo le feste a casa dell’imprenditore dove si è sempre particolarmente divertita: Sophie Codegoni. Fabrizio Corona in un’intervista a Chi, settimanale diretto proprio dal conduttore del Gf VIP Alfonso Signorini, ha confermato di aver avuto una storia con l’ex tronista. Durata pochi mesi ora l’agente fotografico è legato sentimentalmente a Sara Barbieri. Scopriamo chi è la fidanzata di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, chi è la fidanzata

É Sara Barbieri la fidanzata di Fabrizio Corona oggi. É nata nel 2000, è di origine italiane ed ha 20 anni di età. La sua vita privata è un mistero. Nonostante abbia un profilo Instagram da oltre 27mila follower non ama condividere scatti legati alla sua infanzia. Fa eccezione un post dedicato agli auguri di compleanno al suo papà, risalente al 7 dicembre 2020, dove appare abbracciata a lui da bambina. Fin da giovanissima entra a far parte del mondo della moda tra sfilate e servizi fotografici. Attualmente di lavoro fa la modella e vanta collaborazioni con brand di rilievo come Colmar, Dolce & Gabbana e Brosway.

Due anni fa ha fatto capolino nel mondo del gossip per la sua presunta relazione, mai ufficializzata, con il rapper Salmo. Fabrizio Corona e la fidanzata Sara Barbieri si sono conosciuti mesi fa ad un evento. L’imprenditore ha ufficializzato la loro storia d’amore parlando di una relazione importante. In futuro non esclude il matrimonio e dei figli con la modella. Corona e Sara hanno 27 anni di differenza, un valore aggiunto e non un problema per un rapporto che va a gonfie vele.

