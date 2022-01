Nella casa del Grande Fratello VIP è il momento di confessioni. Urtis rivela il suo amore mentre in casa arrivano aerei dall’esterno

Giacomo Urtis concorrente del Gf VIP, forse a volte oscurato dall’esuberanza della sua compagna di viaggio Valeria Marini si è ritagliato un ruolo da protagonista. Spopola infatti sui social un video esilarante che ironizza sulla presunta relazione tra il chirurgo dei volti noti dello spettacolo Fabrizio Corona. Il perché arriva proprio dalle ultimissime che arrivano dalla casa del grande fratello.

Gf Vip, le confessioni hot di Giacomo Urtis

Nelle ultime ore Giacomo Urtis ha rivelato, durante una chiacchierata con Sophie Codegoni, di aver avuto un grande amore. Per anni è stato insieme ad un volto noto del mondo dello spettacolo, un vero e proprio menage a trois, perché anche sua moglie era a conoscenza della relazione.

Il concorrente ha svelato anche dettagli piccanti della love story, raccontando che la moglie del suo amante li guardava nei momenti di intimità e dopo era anche lui a ricambiare il gesto hot. Lo ha definito un grande amore, lo ha conosciuto in Sardegna ed è stato proprio lui ad introdurlo negli ambienti VIP. In molti sui social si sono chiesti chi fosse quest’uomo misterioso con cui Urtis ha avuto una lunga e passionale storia.

La verità su Urtis e Corona

In realtà lo stesso gieffino, preso dal racconto, ha svelato qualche indizio di troppo. Il suo grande amore è stato in carcere. Non solo ha reso pubblico uno dei ricordi più intensi della relazione, quando si sono conosciuti. Erano in aeroporto e con un braccio tatuato e ingioiellato si è presentato come “Fab…”. Sul più bello è stato subito zittito dai compagni di reality. Nella Casa del Grande Fratello sembra che sia stato subito chiaro chi è il grande amore di Giacomo.

É anche amico di Sophie, lei stessa ha detto che ne ha sempre parlato bene, che li ha visti baciarsi a stampo ma che non immaginava ci fosse stato del tenero. Dato l’identikit, in molti hanno ipotizzato che il VIP di cui è innamorato Urtis potesse essere Fabrizio Corona.A rendere più intrigante “la caccia all’uomo” lo stesso Corona che ha postato in una storia su Instagram una foto in cui abbraccia Giacomo Urtis accompagnata dalla didascalia “amore mio grande unico e solo, era un nostro segreto”. Un post che sa tanto di ironia più che di conferma.

