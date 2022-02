Uomini e Donne, qual è il film di Sossio Aruta e Giorgio Manetti: trama e dove vedere

A Uomini e Donne Sossio Aruta insieme alla sua futura moglie Ursula Bennato ha presentato il film in cui è protagonista insieme a Giorgio Manetti. Scopriamo dove vedere e la trama del film

Uno strano weekend al mare. È questo il titolo del film che vede protagonisti al cinema Sossio Aruta e Giorgio Manetti. È proprio vero due grandi protagonisti di Uomini e Donne sono diventati attori. Nella puntata del dating show di Maria de filippi del 28 febbraio è stato lo stesso ex calciatore e partecipante di Temptation Island che ha presentato la pellicola in cui recita accanto al Gabbiano George.

Complice l’occasione di essere in studio per parlare della sua storia d’amore con Ursula Bennato, che ha superato un periodo di profonda crisi per le solite incomprensioni caratteriali, Maria De Filippi gli ha dato la possibilità di fare un po’ di promozione alla pellicola, con gli opinionisti Gianni e Tina che non hanno risparmiato Sossia Aruta dalle battutine sulla sua nuova carriera da attore.

Film di Sossio Aruta e Giorgio Manetti trama e dove vedere Uno strano weekend al mare

La trama del Film di Sossio Aruta e Giorgio Manetti ricorda gli intrighi di un thriller all’italiana in cui un amore conteso tra i diversi protagonisti della pellicola è il filo conduttore della storia. L’ex di Gemma Galgani interpreta il ruolo di un boss innamorato, il suo braccio destro è l’ex calciatore pronto a sacrificarsi per il suo capo.

Le location in cui è ambientato il Uno strano week end al mare è Firenze, è stato girato non interamente nel capoluogo ma anche a Figline Valdarno. I registi della pellicola sono Marco Frosino ed Alessandro Ingrà. Nel cast anche attori di spessore come Benedetta Rossi, Alessandro Paci, Sefora De Giorgi, Massimo Di Stefano e Raissa Moretti. È possibile vedere il Film di Sossio Aruta e Giorgio Manetti al momento nei principali cinema di Firenze e Casoria, in provincia di Napoli.

Sossio Aruta oggi fa il benzinaio, nell’attesa di girare a maggio un nuovo film e di fare l’attaccante in una squadra di calcio, desidera infatti tornare a giocare. Giorgio Manetti oggi ha forse una fidanzata, l’ex di Brosio Marialaura De Vitis con cui è stato avvisato a Sanremo 2022, se sono rose fioriranno. Intanto è tra i papabili concorrenti dell’Isola dei Famosi.

