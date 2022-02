Grande Fratello VIP pronostici televoto 28 febbraio: chi è in nomination

Grande Fratello Vip, scopriamo i pronostici su chi potrebbe venire eliminato dal Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022.

La finale del 14 marzo si fa sempre più vicina e ormai si stringe il cerchio dei partecipanti al Grande Fratello Vip. Giunti a un passo dal traguardo, tutti quanti ormai vogliono accedere naturalmente all’atto conclusivo e provare a vincere l’edizione più lunga di sempre del programma. Dopo l’eliminazione di Katia Ricciarelli nell’ultima puntata, nell’appuntamento di lunedì 28 febbraio un altro inquilino dovrà abbandonata la casa più spiata d’Italia. In nomination per l’eliminazione ci sono: Miriana Trevisan, Nathaly Caldonazzo e Antonio Medugno. Scopriamo i pronostici su chi verrà eliminato al prossimo televoto.

Chi uscirà stasera dal Grande Fratello Vip

Come al solito, per capire chi dovrebbe essere eliminato dal televoto possiamo ricorrere al sondaggio che viene lanciato dal sito ufficiale del Grande Fratello Vip, che chiede agli utenti di votare il personaggio preferito. La favorita, per distacco, dei fan è per ora Miriana Trevisan, che ha raccolto quasi il 45% delle preferenze e sembra quindi ampiamente al riparo dalla possibile eliminazione nella puntata di lunedì 27 febbraio.

A contendersi la salvezza dal televoto ci sono quindi Antonio Medugno e Nathaly Caldonazzo. Al momento l’uomo è avanti di un buon 5% sulla donna, 30% di preferenze contro 25%. Un buon margine di vantaggio dunque, che però sicuramente non permette a Medugno di dormire sonni tranquilli e non condanna la Caldonazzo in via definitiva. Ad ogni modo, la showgirl è quella a maggior rischio eliminazione e, stando ai pronostici, sarà lei a lasciare la casa del Grande Fratello Vip nella puntata di lunedì 28 febbraio.

Vedremo presto se i pronostici saranno confermati o meno: nelle ultime due puntate le previsioni si sono avverate, con Kabir Bedi e Katia Ricciarelli che sono stati eliminati, vedremo cosa succederà stavolta.

