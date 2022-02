Neri Marcoré torna in televisione con una fiction Rai dal titolo Il Santone. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova produzione proposta interamente in digitale. Ecco dove poter vedere gli episodi.

Di cosa parla il Santone? Di seguito vi riportiamo tutte le informazioni utili su questa divertente fiction Rai con protagonista Neri Marcoré. Episodi da non perdere assolutamente.

Il Santone, trama e cast

Enzo Baroni è un antennista di Centocelle, periferia di Roma. Di colpo sparisce nel nulla e nessuno sembra sapere che fine abbia fatto. Ritorna in paese dopo molti mesi ed è una persona del tutto differente. Perfino sua moglie Teresa fatica a riconoscerlo. Indossa un mundu indiano, ha la barbara lunga ma soprattutto si vede sul suo volto l’aria di chi ha trovato una nuova via. La gente lo guarda come si farebbe con un santone in possesso di una verità sconosciuta ai più.

Nessuno sa cosa gli sia accaduto ma questo nuovo aspetto cambia la sua vita. Amici e conoscenti che prima si approfittavano di lui e della sua disponibilità, ora sembrano pronti a rispettarlo, ma soprattutto a seguire in maniera cieca le sue perle di saggezza popolare. La vicenda non passa inosservata all’agente televisiva Jacqueline, che decide di trasformare Enzo in una vera e propria star. L’ormai ex antennista si trasforma nel Santone di Centocelle, o più semplicemente in Oscio.

Ecco il cast de Il Santone:

Enzo interpretato da Neri Marcoré

Teresa interpretato da Carlotta Natoli

Jacqueline interpretato da Rossella Brescia

Novella interpretato da Beatrice De Mei

Mirko interpretato da Claudio Segaluscio

Igor interpretato da Alessio Sakara

Fabiola interpretato da Chiara Bassermann

Stefano interpretato da Fabrizio Giannini

Pietro interpretato da Davide Devenuto

Carlo Crack interpretato da Alessandro Bertoncini

Signora Maria interpretato da Guia Jelo

Flavio interpretato da Alessandro Riceci

Onorevole Del Bosco interpretato da Maurizio Repetto

Dove vedere Il Santone

Dieci episodi sono stati prodotti per la fiction Rai Il Santone, che ha fatto il suo esordio direttamente su RaiPlay. La piattaforma streaming non è utile soltanto per rivedere quanto andato in onda in televisione durante il giorno. È ricca di film e serie da recuperare e alcuni programmi lanciati in esclusiva. Un esperimento importante che promette d’essere vincente. Non serve far altro che collegarsi alla piattaforma RaiPlay, accessibile da smartphone, tablet, computer, console e Smart TV.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI