L’Amica Geniale 4: anticipazioni dell’ultima stagione

L’Amica Geniale 4 si farà. Sarà l’ultima stagione della fiction Rai che adatta la quadrilogia di Elena Ferrante. Ecco quando potremo vedere i nuovi episodi dopo l’intenso finale della terza stagione, in onda domenica 27 febbraio.

Scopriamo le anticipazioni de L’Amica Geniale 4, che metterà la parola fine alla storia di Lenù e Lila. Addio alle attrici Margherita Mazzucco e Gaia Girace, la cui età impedisce loro di mostrarsi nei panni di Elena e Raffaella nell’ultima fase del racconto.

L’Amica Geniale 4, anticipazioni

L’Amica Geniale 3 si è conclusa con Elena e Nino finalmente insieme. La donna ha lasciato Pietro ed è partita per la Francia con l’amore della sua vita. Lila ha provato a convincerla a desistere, sospettando che lui voglia soltanto usarla. Nulla da fare. Ha così inizio una nuova vita per lei.

L’Amica Geniale 4 proporrà ai fan di Elena Ferrante l’adattamento di Storia della bambina perduta, ultimo romanzo della quadrilogia della celebre scrittrice. Lila purtroppo aveva ragione. Non c’è da fidarsi di Nino. Una volta giunta in Francia, Elena scopre che l’uomo non ha in realtà lasciato sua moglie Eleonora, come le aveva detto. Decide però di farsi guidare dal cuore e non dalla ragione, restando al suo fianco.

Torna a Napoli per stare al suo fianco, restando incinta. Lo stesso accade a Lila, che aspetta un figlio da Enzo. Le due amiche si ritrovano a vivere quest’esperienza insieme, partorendo a tre settimane di distanza. Vengono al mondo due bambine. Elena chiama la sua Immacolata, come sua madre, che poco dopo muore di tumore. Anche Lila sceglie il nome della madre, Annunziata. Il tempo passa e le due tornano unite come un tempo, soprattutto dopo che Lenù si trasferisce nell’appartamento sopra quello dell’amica. I tradimenti di Nino diventano insopportabili.

Lila conduce una carriera da imprenditrice informatica ma si ritrova a scontrarsi con la potente famiglia Solara. Tutto cambia, però, quando la piccola Tina sparirà nel nulla, lasciando Lila nel totale sconforto.

L’Amica Geniale 4, quando esce

Sappiamo che L’Amica Geniale 4 si farà. L’ultima stagione della celebre serie TV tratta di romanzi di Elena Ferrante non ha ancora una data ufficiale ma possiamo ipotizzare l’anno di uscita. La prima stagione è uscita nel 2018 e da allora la produzione ha portato sul piccolo schermo, in Italia e nel mondo, nuovi episodi ogni due anni. Si attende, dunque, L’Amica Geniale 4 nel 2024, probabilmente a febbraio, così come avvenuto per la seconda e terza stagione.

