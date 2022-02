Vostro Onore: anticipazioni della prima puntata del 28 febbraio

Nuova serie TV per Stefano Accorsi, che torna sul piccolo schermo con Vostro Onore. Il titolo potrebbe dire qualcosa al pubblico abituato a seguire gli ultimi show lanciati negli Stati Uniti. Si tratta infatti del remake di Your Honor, una serie con protagonista Bryan Cranston. In questo caso l’ambientazione è Milano e molto della trama è stato modificato.

Scopriamo le anticipazioni della prima puntata di Vostro Onore. L’appuntamento con la fition di Stefano Accorsi è fissato per lunedì 28 febbraio in prima serata alle ore 21.25.

Vostro Onore, anticipazioni prima puntata

Ecco le anticipazioni della prima puntata di Vostro Onore, fiction Rai con Stefano Accorsi in onda in prima serata su Rai 1 lunedì 28 febbraio alle ore 21.25. Vittorio Pagani è un giudice senza macchia. Il mondo della giurisprudenza gli riconosce una morale ferrea e lo rispetta per questo. Nel tempo si è fatto qualche nemico, ricoprendo il suo ruolo. In primis si tratta della famiglia criminale Silva, la cui organizzazione ha aiutato a sgominare.

È da poco rimasto vedovo e sta facendo i conti con il dolore per la perdita di sua moglie. Il suo rapporto con il figlio Matteo è a dir poco complesso e le cose peggioreranno di colpo. Il giovane si ritroverà al centro di una vicenda spinosa. Presa l’auto della madre, tamponerà un motociclista, lasciando il luogo dell’incidente senza prestare soccorso.

Il primo pensiero di Vittorio è quello di denunciare il figlio ma poi scopre dall’ispettrice Sara Vichi che la vittima è Diego Silva, appartenendo al clan criminale. Decide così di inscenare il furto dell’aiuto, evitando ripercussioni letali per suo figlio. Si fa aiutare in questo da Salvatore Beto, ispettore della DIA che gli deve un favore.

Questi si farà aiutare da Nino, che viene però sorpreso alla guida e arrestato. In gran segreto Vittorio fornirà un aiuto legale a pagherà le spese di quest’ultimo. Matteo, invece, proverà a comportarsi in maniera naturale al compleanno della fidanzata Chiara. La situazione però si complica quando si scopre che Nino è imparentato con Filippo Grava, boss della mafia. Salvatore ne era all’oscuro? Impossibile, essendo Nino il fratello di sua moglie Maddalena. Sarà forse implicato anche lui nei traffici illegali?

