Chi è stato eliminato Grande Fratello Vip 28 febbraio: eliminazione e polemica

Due eliminazioni clamorose nella puntata del Grande Fratello VIP in onda il 28 febbraio. Il televoto flash condanna un grande protagonista

Mancano 14 giorni alla finale del Grande Fratello VIP e la puntata del 28 febbraio regala emozioni e grandi colpi di scena. Ben due le eliminazioni arrivate con il responso del televoto classico e un televoto flash che ha chiuso l’avventura di un grande protagonista di questa edizione. Scopriamo chi è uscito ed è stato eliminato dalla Casa.

Chi è stato eliminato il 28 febbraio al Grande Fratello Vip

La prima concorrente ad essere eliminata nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022 è stata Nathaly Caldonazzo. La showgirl non conferma l’ottimo rendimento al televoto e deve così abbandonare la Casa. La sua eliminazione arriva dopo un forte scontro con Alessandro Basciano e le tante polemiche per le presunte frasi razziste riferite alle sorelle Selassie. Nathaly perde al televoto con la persona con cui ha più legato nella Casa, Antonio Medugno, e Miriana Trevisan che prosegue la sua avventura iniziata fin dal primo giorno dell’edizione. Queste le percentuali di voto alla domanda “Chi vuoi salvare?”:

Antonio Medugno 51%

Miriana Trevisan 30%

Nathaly Caldonazzo 19%

Successivamente si è aperto un nuovo televoto flash. Le nomination vengono decise con una catena di salvataggio legata al sorteggio dei piramidali. La prima a salvarsi è Jessica che pesca la piramide con il cerchio d’oro, la principessa salva Sophie e così via parte la catena. Al termine sono Miriana e Antonio i nominati e gli stessi scelgono di mandare con loro al televoto rispettivamente Alessandro e Sophie.

A perdere al televoto flash è Alessandro Basciano che riceve meno voti di tutti. Grandi conferme per Antonio che ottiene il 41%, così come per Miriana che arriva al 32%. A contendersi l’ultimo posto sono stati proprio Alessandro e Sophie, legati da tempo nella Casa. A perdere è Basciano che ottiene solo l’11% delle preferenze. Al termine della puntata sono stati nominati: Antonio, Giucas, Davide, Sophie e Miriana.

