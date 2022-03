Claudio Lauretta chi è l’imitatore di Platinette a Stasera Tutto è Possibile

Claudio Lauretta, scopriamo chi è il famoso imitatore di Platinette, ospite a Stasera tutto è possibile.

Tra gli ospiti della puntata di martedì 1 marzo 2022 di Stasera tutto è possibile c’è Claudio Lauretta, famoso soprattutto per l’imitazione di Platinette. Il comico è un volto noto in televisione, lo abbiamo visto come giudice di Tale e Quale show e si è fatto conoscere con le sue incredibili imitazioni su Colorado. Ora sarà ospite di Stasera tutto è possibile e quindi andiamo a scoprire i dettagli della sua carriera.

Chi è Claudio Lauretta

Claudio Lauretta nasce il 20 luglio 1971 a Novi Ligure, cittadina situata in provincia di Novi Ligure. Negli anni ’80 inizia la carriera nel teatro, recitando in alcune compagnie locali ad Alessandria. Passa poi a lavorare come dj e s’inizia a far conoscere presso il grande pubblico soprattutto grazie alla sua partecipazione a Colorado, dove fa parte del cast per ben due anni. Nel 2016 sale alla ribalta con alcune imitazioni che conquistano il pubblico come quelle di Vittorio Sgarbi, Matteo Renzi e Donald Trump.

Da quel momento Lauretta partecipa a molti programmi in televisione e intanto continua a fare il dj ad Alessandria. Lo vediamo a Quelli dopo il TG, a Mai dire talk e a Striscia la notizia e tra le imitazioni più famose si afferma quella di Platinette, che diventa una sorta di marchio di riconoscimento del comico. Ora Lauretta è pronto a tornare nuovamente protagonista in televisione, dopo aver fatto parto della giuria nella scorsa edizione di Tale e Quale Show.

Per quanto riguarda la vita privata, il comico è sposato con Michela Daglio e i due hanno un figlio di nome Martino, nato a Milano il 28 marzo 2006. Anche il piccolo Martino sta seguendo le orme del padre, debuttando in televisione nelle fiction La classe degli asini e Il capitano Maria.

