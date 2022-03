Euphoria 2 finale: chi muore nell’ultimo episodio

Si è conclusa la seconda stagione di Euphoria, serie TV con protagonista Zendaya. L’ottavo episodio, dal titolo All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name, ha di certo colpito I fan.

Non continuate a leggere se non volete avere un enorme Spoiler sul finale della seconda stagione di Euphoria, di seguito riportato in tutti i suoi dettagli più importanti.

Euphoria 2, finale di stagione

Sono ben due i personaggi che muoiono nel finale della seconda stagione di Euphoria, una delle serie TV più acclamate negli Stati Uniti, con protagonista Zendaya. Il secondo ciclo di episodi, ancor più del primo, ha fatto registrare un boom di visualizzazioni incredibile. Tra le due stagioni la fama di Zendaya è di certo esplosa e questo ha avuto un netto impatto.

La serie è già divenuta cult, soprattutto tra i giovanissimi ma non solo. L’ultima puntata, dal titolo All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name, è stata un vero colpo al cuore. Il primo a perdere la vita è Custer, lo spacciatore fidanzato di Faye, apparso già nel corso della prima stagione, costantemente al fianco di Mouse. Abbiamo visto come Ashtray abbia ucciso Mouse nel primo episodio della seconda stagione, attaccandolo violentemente con un martello. Da allora Custer ha iniziato a collaborare con Fez, aiutando lui e Ashtray a insabbiare l’omicidio.

Vi è un confronto con Laurie, così da spiegare come da quel momento in poi non ci sarà più alcun intermediario. Scopriamo però che Custer sta collaborando con i federali per consegnare alle autorità i due fratelli. Commette però un errore grave. Incalza Fez per spingerlo a parlare della morte di Mouse e grazie a Faya lo spacciatore scopre il suo segreto. In breve Ashtray gli salta addosso e lo accoltella. In seguito il giovane muore soffocato da Fez, che intende assumersi la colpa per entrambi gli omicidi.

Attendono i federali e Ash si barrica in bagno, pronto ad aggredirli al loro arrivo. Una missione suicida che si conclude con un federale che riesce a mettere a segno un colpo letale dopo una dura colluttazione. Fez non può far altro che guardare, inerme, colpito a sua volta al fianco ma da un proiettile vagante.

