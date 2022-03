Gf Vip, Nathaly e Basciano separati durante la pubblicità “Quando esci ti faccio il c**o”

Al Grande Fratello VIP nella puntata di ieri sera 28 febbraio a un passo dalla rissa Nathaly e Basciano volano insulti e minacce

Altro che tensione alle stelle tra Nathaly Caldonazzo ed Alessandro Basciano. Nella puntata di ieri del grande fratello VIP del 28 febbraio abbiamo visto che si sono scambiati reciprocamente delle parole forti come le accuse di falsità reciproca. Su Mediaset extra però durante la pubblicità il fuori onda è da brividi. La tensione è diventata talmente forte da sfiorare la rissa, Nathaly si è alzata in piedi e ha incominciato a rispondere alle urla di Basciano. Poi i due sono stati separati durante la pubblicità dopo il pesante scontro verbale.

Sophie Codegoni ha cercato di ristabilire la calma dicendo che entrambi stavano esagerando poi Delia ha preferito portare la Caldonazzo via dal divano per tranquillizzarla. Poi anche su Mediaset Extra è andata in onda la pubblicità ma dalle immagini era evidente che gli animi si erano placati. Infatti al ritorno in studio Alfonso signorini entrato nella casa del Gf VIP per parlare di Alessandro e suo figlio Niccolò. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo ieri sera 28 Febbraio fuorionda al Grande Fratello VIP tra Nathaly e Basciano durante la pubblicità.

Gf VIP, rissa sfiorata tra Nathaly e Basciano durante la pubblicità

Alfonso Signorini lo aveva detto da studio che dovevano tranquillizzarsi sul tema frase della Caldonazzo e che gli animi dovevano placarsi. Il conduttore del Grande Fratello Vip ha poi lanciato la pubblicità mentre su Mediaset Extra volavano insulti, gravi esternazioni e minacce di querela da parte di entrambi.

Nel fuori onda in questione di ieri sera 28 febbraio del Gf VIP gli animi si sono scaldati quando Alessandro ha continuato a dare della falsa a Nathaly. La Caldonazzo ha iniziato ad urlargli contro, scaldandosi sempre di più inveendo con queste parole: Gli autori hanno sviscerato tutto e hanno visto che non ho detto nulla, quella frase non l’ho detta.

Ti giuro quando esco ti faccio un c*** così. Stai passando per stupido, zitto! Alessandro non ci sta e replica sempre con toni molto accesi, definiti violenti da Nathaly: “Ti stanno tutelando, fidati, secondo te mi vado a inventare una roba del genere? Ringrazia Dio che non c’erano le telecamere, ringrazia Dio che quando hai detto quella frase hai tolto il microfono. Che vergogna.

Una falsa del genere non esiste, non fate giurare niente, te lo giuro me ne vado è una falsa, è una falsa! Infine Basciano ha poi aggiunto : Ti giuro che ti querelo e faccio uscire tutto. Tensione alle stelle dunque durante la pubblicità su Mediaset Extra ieri sera 28 Febbraio al Grande Fratello VIP, sedata grazie anche a Sophie e Delia.

