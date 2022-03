Si conclude martedì 1 marzo Lea Un nuovo giorno. La prima stagione della fiction con protagonista Anna Valle è stata ricca di emozioni. Un dramma umano che ha colpito gli spettatori, che ora attendono con ansia il gran finale.

Scopriamo le anticipazioni degli ultimi due episodi di Lea Un nuovo giorno, che faranno luce sui casi più spinosi all’interno dell’ospedale, tanto quelli medici che quelli sentimentali.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni settimo episodio

Ecco le anticipazioni del settimo episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo Segreti di famiglia, in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25 di martedì 1 marzo. Il giudice respinge la richiesta di affidamento avanzata da Lea e Marco per ottenere l’affidamento del piccolo Kolijia. Un durissimo colpo per i due che volevano garantire un futuro più sereno al bambino, costretto già a soffrire incredibilmente.

Viene intanto ricoverato Tommaso, affetto da anemia aplastica. Ha bisogno di un trapianto di midollo osseo e per questo Marco e Lea si rivolgono ai genitori per poter intervenire rapidamente. La madre del bambino va però in crisi e rivela che il figlio non è di suo marito.

Arturo è profondamente ferito dalle parole di Lea. La fine della loro relazione lo ha colpito nel profondo. Decide di allontanarsi da tutto questo e accetta la proposta di prendere parte a un tour con un cantante famoso. Tutto potrebbe però cambiare quando Anna, che lo incontra per caso in ospedale, decide di rivelargli un segreto.

Lea Un nuovo giorno, anticipazioni ottavo episodio

Ecco le anticipazioni dell’ottavo episodio di Lea Un nuovo giorno, dal titolo L’uomo giusto, in onda in prima serata su Rai 1 alle ore 21.25 di martedì 1 marzo. Tra Lea e Marco sembrava essere tornato finalmente il sereno. Una chance per ripartire. Tutto si incrina di nuovo e la donna lo accusa d’averla ingannata.

Peggiorano intanto le condizioni di Viola, che ha bisogno di un trapianto di rene. Marco spiega al padre della paziente che esiste una procedura sperimentale. Con questa lui potrebbe fare da donatore. Kolijia intanto inizia a camminare con la protesi dopo l’amputazione della gamba. Lea è al suo fianco e lo aiuta nella riabilitazione. L’infermiera manda ai genitori affidatari le foto del piccolo, riuscendo a far cambiare loro idea. Decidono così di riprenderlo con loro. Lea e Anna infine si confrontano e Marco teme di perdere il suo grande amore. Tutto viene rimesso in discussione, mentre Arturo è ormai in procinto di partire.

