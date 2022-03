Tutto pronto per il gran finale di Masterchef 11. Questa è una stagione che ha messo in evidenza la grande qualità dei concorrenti in gara. Il cooking show ha dimostrato nel 2022 di non essere un programma del passato ma da avere ancora molto da dire, intrigando sempre di più il pubblico.

Scopriamo chi sono i concorrenti rimasti in gara, che si giocheranno il tutto per tutto nella finale in programma giovedì 3 marzo 2022. I veri appassionati dei fornelli non possono perdersi questo atto conclusivo.

Masterchef 11, i finalisti

Sono quattro i concorrenti giunti alla finale di Masterchef 11. La prima finalista è Tracy, che ha ottenuto questo posto prestigioso nella prova in esterna di giovedì. Un vero talento, 32enne di origine nigeriana che da 15 anni vive in provincia di Verona e infatti parla con un forte accento veneto. Ha lavorato a lungo come cameriera ma ora sogna altro. Vuole vivere tra i fornelli e non tra i tavoli, mettendo in evidenza il suo talento. Si è subito messa in evidenza per la sua grinta, che l’ha portata lontano.

Spazio a Carmine, 18enne della provincia di Salerno che ha saputo far dimenticare la sua giovane età, dimostrando d’essere un prodigio in cucina. Bruno Barbieri lo ha preso sotto la sua ala (seppur a modo suo), cimentandosi in numerosi siparietti comici, inscenando la parte del professore pronto a dare voti e compiti. Carmine non si è mai scoraggiato e ha saputo tener testa alla pressione.

Lia è la terza finalista e rappresenta quel tipo di concorrente pronto a cambiare vita. Lavora come bancaria a Costermano sul Garda, in provincia di Verona. Si è mostrata molto determinata e pronta a tutti pur di proseguire in questa corsa. Non ha avuto timore di giocare di strategia, quando necessario.

Concludiamo l’elenco con Christian, altro giovanissimo della finale di Masterchef 11. Ha 20 anni ed è di Torino. Di lui si è parlato molto perché soffre della sindrome di Asperger. Non ha mai fatto mistero di ciò ma è riuscito a non lasciarsi definire da un solo dettaglio della sua persona. Ha mostrato le sue indubbie qualità, trasformando i limiti in sfide da superare a ogni costo. Un percorso di crescita personale dinanzi ai tre giudici, che hanno apprezzato la sua freddezza ed emotività, a seconda dei momenti.

Appuntamento fissato su Sky Uno e in streaming su NOW per l’atto finale di Masterchef 11, in onda in prima serata giovedì 3 marzo alle ore 21.15. Va da sé che, al netto del rischio spoiler sul web, è possibile recuperare la puntata, così come tutta la stagione, in qualsiasi momento on demand.

