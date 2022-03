Gf Vip, spunta video di Jessica a Riccanza per incastrarla? Fango sui Jeru

Nelle ultime ore sta spopolando sui social il video di presentazione di Jessica a Riccanza. Un modo per scatenare la macchina del fango contro i Jerù? Un complotto contro la papabile vincitrice?

Sarà capitato anche a voi di vedere, in passato o nelle ultime ore, il video di presentazione di Jessica Selassie a Riccanza 2 quando è andato in onda su MTV. Di questi tempi sembra si sia ricreata attenzione social sul percorso della Princess nel programma di cui è stata protagonista anni prima del Grande Fratello VIP. Diversi utenti hanno cominciato a commentare e puntare il dito su Jessica ritenendo che sia totalmente diversa rispetto a quello che mostra da quando è all’interno della Casa.

Vita di lusso, autisti, spesa media mensile di 100 mila euro, hair stylist personale e perfino una truccatrice a domicilio. Sono questi gli elementi di contrasto che hanno fatto dubitare diversi telespettatori dell’immagine della maggiore delle Selassie, la ragazza acqua e sapone, della porta accanto che ha mostrato nel reality Mediaset.

I fan di Jessica e Barù sono insorti perché non ci stanno che ad un passo dalla finale del 14 marzo si possa continuare a parlare di un video così vecchio. Tra l’altro sembra una sorta di macchina del fango da muovere contro la Princess per screditarla visto che è una papabile vincitrice di questa edizione del Grande Fratello VIP. Che sia complotto o meno di fan di altri concorrenti, il video in questione va analizzato con attenzione.

Prima di tutto è errato, secondo noi della redazione di Contrataque, fare un paragone tra due format televisivi completamente diversi per stile e sostanza. Riccanza ha un taglio diverso, è un programma registrato che mostra esclusivamente una parte della vita di un protagonista che vuole essere messa in evidenza, quella legata agli eccessi dei ricchi. Vera quanto riduttiva dell’intera esistenza di una persona.

Il Grande Fratello VIP è in diretta h24 e ha l’intento di sviscerare quelle che sono le caratteristiche peculiari di una persona, il suo carattere, le sue fragilità, cadute e vittorie che hanno conquistato nella vita. Un taglio sicuramente diverso, a volte anche volutamente provocatorio ma che cerca di mostrare com’è un concorrente nella quotidianità e nel rapporto con gli altri.

Jessica non è affatto diversa o finta al GF, è semplicemente se stessa in un contesto di normalità, per quanto lo possa essere una Casa sotto le telecamere. Anche Tommaso Zorzi, amico della Princess, era diventato celebre con Riccanza e proprio al reality Mediaset ha mostrato tanti altri lati di sé che lo hanno portato alla vittoria.

