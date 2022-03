Laura Laurenzi chi era il marito Enzo Bettiza amico di suo padre

Laura Laurenzi è una delle più note e stimate giornaliste italiane. Oltre 50 anni a La Repubblica, il marito è stato Enzo Bettiza, amico e collega di suo padre. Scopriamo la loro storia d’amore

Laura Laurenzi è tra le firme più importanti del giornalismo italiano. Nata a Roma il 15 novembre 1952 ha quindi 69 anni di età. Si è laureata in lingue e letterature straniere e nel 1982 è entrata a far parte della redazione del quotidiano La Repubblica. Giornalista di costume ha collaborato anche con National Geographic Magazine e Il Giorno, in un’intervista Laura Laurenzi ha raccontato di aver iniziato da abusiva. La sua prima esperienza nel mondo del giornalismo è stata infatti a Momento Sera dove lavorava gratis e si nascondeva dall’amministratore.

Tra i suoi servizi più importanti l’arrivo tra i primi in via Fani dove venne ritrovato il corpo di Aldo Moro o la storia di Alfredino Rampi, bambino imprigionato nel pozzo. Figlia di Carlo Laurenzi e di Elma Baccanelli scomparsa prematuramente nel 1969, è stata sposata con lo scrittore Enzo Bettiza, amico e collega di suo padre.

Chi era Enzo Bettiza marito di Laura Laurenzi

Anche lui giornalista, Enzo Bettiza è nato nel 1927 ed è morto all’età di 90 anni nel 2017. Oltre 30 anni gli anni di differenza con la moglie Laura Laurenzi, ma un amore unico e spropositato, così come raccontato dalla stessa giornalista. In una recente intervista la Laurenzi ha rivelato com’è nata la relazione con Bettiza. Il primo incontro è avvenuto a Bruxelles ma inizialmente la donna non credeva in un possibile futuro tra i due. L’uomo però la seguiva ovunque come quando venne inviata in Svezia per il premio Nobel e si ritrovò lì il futuro marito.

All’inizio della loro relazione, il padre di Laura, Carlo Laurenzi, si arrabbiò per il loro amore ma poi accettò quando la donna rimase incinta. Due i figli della coppia: Sofia e Pietro. Laura Laurenzi ha descritto così la lunga storia d’amore con il marito: “Per trent’anni è stato totalizzante. Mi sono sentita amata in un modo spropositato”.

