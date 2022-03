Piergiorgio Giacovazzo chi è l’inviato di guerra Rai in Ucraina

Inviato di guerra rimasto a Kiev per raccontare il conflitto tra Russia e Ucraina, Piergiorgio Giacovazzo è un noto giornalista Rai

La guerra in Ucraina ha sconvolto gli equilibri delle redazioni giornalistiche. Come è giusto, è stata data priorità agli esteri e alla cronaca in presa diretta da Kiev e dai luoghi del conflitto. Mentre in Russia precisi e puntuali arrivano gli aggiornamenti di Mark Innaro, molti giornalisti della rete ammiraglia sono in Ucraina per dare conto di cosa sta succedendo di territorio in territorio, di ora in ora. Tra questi c’è Piergiorgio Giacovazzo che dalla redazione del Tg 2 è diventato inviato di guerra Rai. Scopriamo di più su chi è Piergiorgio Giacovazzo, la sua carriera e vita privata.

Chi è Piergiorgio Giacovazzo, inviato di guerra in Ucraina

Piergiorgio Giacovazzo è da ben 27 anni al Tg2 dove in pianta stabile è nella redazione sportiva, sezione motociclismo in particolare del telegiornale di Rai2. È il volto, infatti, dell’approfondimento Tg2motori, speciale dedicato ad interviste e recensioni di auto e moto a cadenza settimanale. Della sua biografia sappiamo che è di origini laziali, è nato a Roma, la sua data di nascita è il 3 gennaio del 1970 e Piergiorgio Giacovazzo ha dunque 52 anni di età. Di pari passo con i suoi studi scolastici coltiva le sue due più grandi passioni il ciclismo ed il giornalismo.

Dopo una discreta esperienza sui media locali approda sul nazionale al Tg2 nel 1997, mentre in qualità di uffcio stampa inizia a curare la comunicazione di figure di spessore. Nella carriera del giornalista, attualmente inviato di guerra in Ucraina a Kiev, si annovera il ruolo di head of comunication del campione di motociclismo Max Biaggi. Tra le curiosità sul volto Rai, nel ciclismo si è distinto per far parte nel 2014 del velo club Maggi 1906, in qualità di già campione italiano giornalisti professionisti in questo sport. La vita privata dell’inviato è top secret, non è noto se Piergiorgio Giacovazzo abbi una moglie e dei figli. Dal suo profilo Instagram si evince la mai sopita passione per il ciclismo e spesso mostra ai follower scatti del backstage della sua rubrica Tg2 Motori.

