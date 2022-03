Chi è la madre delle Selassiè Lulù Jessica e Clarissa del gf Vip

Scopriamo chi è la madre delle sorelle Selassiè, delle principesse Lulu, Jessica e Clarissa del Grande Fratello Vip

Al Grande Fratello VIP seppur in maniera differente e con percorsi che hanno portato a diversi traguardi, grandi protagoniste sono state le sorelle Selassiè. Abbiamo imparato a conoscere le tre Princess del Gf VIP nel corso di questi mesi. La maggiore è Jessica che all’interno della Casa ha acquisito grande sicurezza in se stessa con un cambiamento fisico e psicologico notevole. Poi è nata Lulù che con i suoi look iconici non solo ha lanciato una nuova moda per i capelli, i codini che sono di grande tendenza in fatto di Hair styling, ha toccato il cuore degli italiani con la sua storia d’amore tormentata con Manuel Bortuzzo.

La terza delle sorelle Selassiè è la bionda Clarissa che è uscita presto dal reality ma è già un influencer che ha fatto parlare di sé anche per la relazione con il gieffino Antonio Medugno. Il padre delle Princess è Aklile Berhan Makonnen Hailè. Scopriamo chi è la madre delle sorelle Selassiè Jessica, Lulù e Clarissa.

Chi è la madre delle Selassiè

Si chiama Adalgisa la madre delle sorelle Selassiè. Non conosciamo la data di nascita precisa della mamma di Lulù, Jessica e Clarissa ma è molto giovane sembra infatti una di loro. Adalgisa Selassiè avrà 50 anni di età circa, anche meno. Ha dedicato la sua vita alle sue figlie, nonostante Princess le ha cresciute personalmente dandosi molto da fare anche nei momenti difficili che ha affrontato la loro famiglia. Come spesso ricordano le sorelle di origine etiope, la loro madre è sempre stata un punto di riferimento per loro, una confidente e un’amica che ha dispensato sempre per loro consigli.

Lulù ha detto della sua mamma che è molto simile caratterialmente a lei e alla sorella Clarissa. Adalgisa la madre delle sorelle Selassiè vive a Roma e tra le sue passioni c’è la moda. Tra le curiosità su di lei spiccano il legame forte che ha creato con il fidanzato di Lulù Manuel Bortuzzo, in attesa che la fidanzata esca dalla casa. Inoltre è stata lei a dare forza alle figlie per diventare concorrenti e le Princess del Grande Fratello VIP.

