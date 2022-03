Chi è Stefano Bonaga amico di Lucio Dalla e narratore di Per Lucio

Un tuffo nella vita di Lucio Dalla, è questo Per Lucio documentario che vede la partecipazione anche di Stefano Bonaga, amico d’infanzia dell’artista

Insieme al manager Tobia Righi, Stefano Bonaga ha partecipato alla realizzazione del documentario Per Lucio dedicato a Lucio Dalla. Il cantautore è stato amico d’infanzia di Bonaga e con lui ha condiviso ogni momento della sua vita. Una persona fondamentale per l’artista e già conosciuta per la sua carriera politica e per un lungo legame sentimentale con una vip. Scopriamo chi è Stefano Bonaga.

Stefano Bonaga è nato a Bologna e ha 78 anni di età. Filosofo e docente all’Università della città felsinea, è stato amico d’infanzia di Lucio Dalla. Proprio lui insieme a suo fratello Giorgio hanno fatto conoscere Tobia Righi all’artista, creando poi un rapporto lavorativo unico nel mondo della musica. Infatti Tobia è stato per 46 anni, e quindi per tutta la sua carriera, manager di Lucio Dalla. Stefano Bonaga è legatissimo alla sua Bologna e per la città ha intrapreso anche la carriera politica. Dal 1993 al 1995 è stato consigliere comunale e assessore per il Comune agli Affari generali, Rapporti con i cittadini e innovazione.

Oltre all’amicizia con Lucio Dalla e anche con Vasco Rossi con cui spesso parla di filosofia, il nome di Stefano Bonaga è entrato anche nel mondo del gossip. Il filosofo infatti ha avuto una lunga relazione con Alba Parietti. Il loro flirt ha portato al divorzio della donna dal marito Franco Oppini. La showgirl ha sempre parlato benissimo della storia d’amore con Stefano Boraga durata sette anni.

Un rapporto turbolento che però le ha permesso di fare cose straordinarie, di crescere e acculturarsi e soprattutto di fare una strada che aveva iniziato con suo padre. I due hanno anche convissuto a Bologna prima della separazione. In tanti inoltre sostengono che la “conversione intellettuale” di Alba Parietti nasca proprio dal suo rapporto con Bonaga.

