Francesca Porcellato è una celebre atleta paralimpica, impegnata in due specialità come fondista e paraciclista. Una lunga carriera nel mondo dello sport, con addirittura dieci partecipazioni ai Giochi paralimpici e una bacheca a dir poco ricca, con 15 medaglie all’attivo.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita di Francesca Porcellato. Chi è ad esempio suo marito, che la allena ormai da anni. I due formano una squadra formidabile tanto in pista quanto nella vita di tutti i giorni.

Francesca Porcellato, chi è

Nata il 5 settembre 1970, Francesca Porcellato è un’atleta paralimpica di 51 anni, soprannominata “la rossa volante”. È paraplegica e gareggia in sedia a rotelle. Con la sua fedele compagna ha conquistato 15 medaglie in carriera. La sua condizione non è tale dalla nascita, bensì provocata da un incidente. Venne infatti investita, ormai molti anni fa, da un camion.

Si è avvicinata all’atletica leggera quando aveva appena 17 anni. Ha spiegato d’aver subito pensare a come spingere il più veloce possibile la propria carrozzina la prima volta che gliel’hanno data. La corsa è nel suo sangue, così come la competizione. Oltre ai Giochi paralimpici, Mondiali ed Europei, si è importa nella maratona di Boston, vinta con un record segnato di quattro partecipazioni. Vittoria anche a quella di New York e Parigi. Un fenomeno assoluto che dal 2004 si è dedicato anche allo sci di fondo. Nessuno può fermarla e la sua vita è un esempio chiave per tantissime persone.

Francesca Porcellato, marito

Per tutta la sua carriera ha avuto un solo allenatore. Si tratta di Dino Farinazzo, storico coach di atletica leggera. Da oltre 20 anni sono l’uno al fianco dell’altra, sposati e innamorati come non mai. Lei si è trasferita a Valeggio da ormai due decenni, così da poter stare al fianco dell’uomo della sua vita. L’atleta ha spiegato come sia lui il suo valore aggiunto. La coppia non ha figli, pur avendo provato ad averne. Tale gioia non è però giunta.

