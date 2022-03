Matrimonio a prima vista Italia 2022 cosa è successo ieri 2 marzo: baci e liti

Quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia, che riporta il pubblico alla scoperta del percorso seguito dalle neo coppie che di colpo si ritrovano a vivere come marito e moglie. C’è chi ha trovato una certa sintonia e chi invece fronteggia i primi scontri.

Ecco cos’è successo nella quarta puntata di Matrimonio a prima vista Italia andata in onda in prima serata su Real Time mercoledì 2 marzo. Antonio e Giorgia, Mattia e Cristina, Gianluca e Giorgia sono partiti per il viaggio di nozze.

Antonio raggiunge Giorgia per cominciare il loro periodo di convivenza ma nota subito qualcosa che non gli fa piacere…🤭💍#MatrimonioAPrimaVista #RealTime #canale31 pic.twitter.com/QULrBYiwmW — Real Time (@realtimetvit) March 2, 2022

Matrimonio a prima vista Italia, puntata 2 marzo

Convincono davvero poco Gianluca Ferrara e Giorgia Bracco come coppia. Lui sembra molto indeciso e pone lei dinanzi ad alcuni passi da seguire per “crescere” sotto svariati aspetti. Per il momento lei lo asseconda ma la cosa non promette bene. Riescono però a trascorrere una serata in tranquillità e il giorno dopo lui le porta la colazione a letto, cercando anche un contatto maggiormente fisico con la moglie.

Antonio Quarta e Giorgia Rosati si ritrovano invece ad avere già una certa sintonia. Non manca qualche litigio ma nulla di realmente pericoloso per la coppia, anzi. Piccoli scontri che accendono un po’ la passione. Sono i due sui quali pare più logico puntare in vista di un lieto fine ipotetico, anche se giungono sensazioni positive anche da Mattia Viteritti e Cristina Cadei Danesi. Spiazzante la notizia della prossima vacanza in crociera di lei con un’amica. Al tempo stesso però i due si scambiano il primo bacio. Inizialmente lei non voleva sposarlo ma ora è felice d’averlo fatto. Hanno molto in comune ma vi sono cose di cui discutere.

Nonostante siano in luna di miele, tra luoghi splendidi come le Dolomiti e Amalfi, le coppie devono già pensare al loro rientro. Si ha necessità di individuare un appartamento per la convivenza. Giorgia parla in maniera chiara ad Antonio, dicendogli d’essere particolarmente spaventata, non provando attrazione fisica per lui. L’uomo spera ovviamente possa cambiare idea in seguito. Ritiene che anche la location scelta per loro abbia contribuito a non far scattare la scintilla.

Gianluca e Giorgia preferiscono invece restare concentrati sull’ultima scena del viaggio di nozze. Lui prova ad addolcirla e lei inizia a lasciarsi andare. Tutti si preparano infine al rientro e scoppia una lite tra Antonio e Giorgia. Lei ha deciso di indossare la fede alla mano destra e lui ha interpretato la cosa come una mancanza di rispetto. Pensa lei si vergogni d’essersi sposata. Il tutto però si conclude con un bacio.

Le tensioni iniziali sembrano essere solo un ricordo per Giorgia e Gianluca. Quanto durerà la quiete prima di una nuova tempesta? ⛈#MatrimonioAPrimaVista, ORA su #RealTime #canale31 pic.twitter.com/WeYXVBSvcg — Real Time (@realtimetvit) March 2, 2022



Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI