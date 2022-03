Perché Manila Nazzaro e Valeria Graci sono amiche? C’entra la sofferenza

Manila Nazzaro e Valeria Graci sono amiche per la pelle. Scopriamo la verità sul perché della loro amicizia

Manila Nazzaro ha segnato l’edizione del grande fratello Vip 2022. A prescindere dalla finale del reality si è distinta per essere la concorrente un po’ mamma chioccia. Si è occupata degli altri coinquilini della casa gestendo le operazioni di pulizia e non solo, a cercato di essere una guida per gli altri e di essere sempre presente nei momenti di difficoltà al Gf Vip.

Una donna definita speciale da tutti quelli che la conoscono al di fuori del contesto del reality che hanno potuto comunque vivere l’ex Miss Italia in un contesto diverso da quello meramente televisivo. Manila Nazzaro è apparsa però nell’ultimo periodo particolarmente giù di morale e per questo la produzione del grande fratello VIP ha deciso di farli incontrare una sua grande amica: Valeria Graci. Scopriamo di più sulla loro amicizia.

Perché Manila Nazzaro e Valeria Graci sono amiche?

Manila Nazzaro e Valeria Graci sono amiche perché si sono unite in un momento difficile di particolare sofferenza della loro vita, diventando inseparabili. Entriamo nel dettaglio. Non si sono conosciute nei classici contesti del mondo dello spettacolo e tramite amicizie comuni come si può immaginare. Maria Nazzaro e Valeria Grasso si sono conosciute nel 2017 nella sede di RTL 102.5. Entrambe infatti conducono per Radio Zeta il programma Zeta a pois e si fanno chiamare le zetine.

All’inizio la comica pensava che l’ex Miss Italia, in quanto tale, fosse la solita bellona a cui non si potevano fare battute, molto piena di sé. Invece con il passare del tempo ha scoperto che la collega era particolarmente simpatica e propensa allo scherzo, un vero e proprio spirito libero. Di contro, in contemporanea, la Nazzaro già stimava molto la conduttrice ex Zelig insieme a Katia Follesa, che riteneva una professionista con cui intraprendere un percorso particolarmente stimolante dal punto di vista professionale. Manila e Valeria si sono legate subito, un’amicizia che è diventata rapidamente profonda e ricca di consigli reciproci e confidenze.

La Nazzaro si era separata da poco da Ciccio Cozza, la Graci stava nel pieno di quelle che ha definito a Verissimo violenze psicologiche da parte dell’ex marito. Possiamo dunque dire che Valeria e Manila sono amiche perché si sono fatte forza in un periodo difficile della loro vita. La stessa comica, a Verissimo, ha definito la conoscenza con l’ex Miss Italia come un raggio di sole nella sua vita, una donna molto forte che le ha tramesso tanta energia.

