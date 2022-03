Quando finisce il Grande Fratello Vip 2022, dopo va in onda lei

L’edizione del Grande Fratello Vip 2022 e ormai giunta al termine. Scopriamo quando finisce ufficialmente il reality e perché entrato nella storia

Di puntata in puntata, tra polemiche, critiche e storie d’amore, anche questa edizione del reality più amato l’Italia volge al termine con le sue battute finali. Il grande fratello VIP 2022 finisce segnando un record nella storia della televisione. Infatti, confrontando anche il format con le sue versioni in altri paesi europei, come Inghilterra e Spagna ad esempio, risulta il Gf più lungo di sempre per durata. Andiamo con ordine e ripercorriamo tutte le curiosità su questa edizione prima di ufficializzare il termine esatto del programma in onda su Canale 5.

Il grande fratello Vip 2022 è la sesta del reality con concorrenti già famosi. È la terza consecutiva condotta da Alfonso Signorini, che per le altre stagioni è sempre stato presente nelle vesti di opinionista. La prima puntata di quest’anno del Gf Vip è andata in onda il 13 settembre. Quanto è durato il grande fratello più lungo? È questo, come abbiamo detto, ed è durato esattamente 183 giorni. La versione Nip del programma è stata invece la dodicesima edizione, con in conduzione Alessia Marcuzzi per una durata di 161 giorni dei concorrenti davanti alle telecamere nella casa più spiata d’Italia.

L’ultima puntata del grande fratello VIP 2022 andrà in onda lunedì 14 marzo con 5 finalisti. Mancano dunque pochissime puntate per l’iconico spegnimento delle luci della Casa per uscire dalla porta rossa e fare spazio all’edizione che verrà. Come detto il gf di quest’anno finisce il 14 marzo per fare spazio ad un altro grande reality di successo in onda su Canale 5: l’isola dei famosi 2022 con al timone per il secondo anno consecutivo Ilary Blasi.

