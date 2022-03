Chi è Anastasia Kuzmina la ballerina ucraina de Il Cantante Mascherato

Ospite de Il Cantante Mascherato, scopriamo chi è Anastasia Kuzmina e la sua carriera di ballerina e personaggio televisivo

Ballerina e conduttrice, Anastasia Kuzmina è in Italia da anni ma è sempre legatissima al suo Paese e al suo popolo. La ballerina e conduttrice è nata a Kiev il 21 marzo 1993 e ha quindi 29 anni di età. Scopriamo la sua carriera e i suoi successi ma anche il suo splendido rapporto con l’Ucraina.

Chi è Anastasia Kuzmina e la carriera in tv

Fin da piccolissima si è appassionata alla danza e dopo il trasferimento in Italia, a Bologna, Anastasia Kuzmina ha iniziato a conquistare vittorie e grandi riconoscimenti. Ha vinto la Coppa e la Supercoppa di danze latine poi dal 2012 è entrata a far parte del cast di Ballando con le Stelle. Il suo debutto in tv è travolgente, vince infatti l’edizione accanto all’attore Andrés Gil e con lui partecipa anche a Pechino Express conquistando il secondo posto.

Nel 2013 debutta come conduttrice con Anastasia Love Dance e l’anno dopo a teatro con lo spettacolo “Una Scelta non… Chiara”. Nel corso degli anni ha continuato a fare da allenatrice a Ballando con le Stelle, alternando i suoi impegni in tv con la sua attività principale: dedicarsi alla Kuzmina Academy, scuola di ballo di sua proprietà. Non mancano però gli impegni e dal 2019 insieme a Lorenzo Branchetti conduce Happy Dance su Rai Gulp.

In questi giorni di guerra, Anastasia Kuzmina ha spesso parlato alla stampa per raccontare dei suoi familiari e di come il popolo ucraino sta vivendo questi momenti terribili. La ballerina ha raccontato come sia preoccupata per i nonni, ancora a Kiev, e per le tante persone in pericolo anche perché nei bunker è più facile contrarre il Covid e tanti sono positivi. Ha anche suggerito di fidarsi in particolare di associazioni come la Cri, l’Unicef, la Caritas Ucraina, Voices of children perché sul campo e in grado di conoscere in tempo reale i bisogni. Nel giorno del primo attacco della Russia all’Ucraina ha scelto di pubblicare i colori della bandiera nazionale ucraina

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI