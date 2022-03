Chi è la madre di Delia Duran, la sofferenza di Ana

Ha commosso la linea della vita di Delia durante il video messaggio di sua madre. Scopriamo qualcosa in più su Ana Duran Perez

Ieri sera nella puntata del Grande Fratello VIP del 3 marzo c’è stato spazio anche per un momento particolarmente emozionante: la linea della vita di Delia Duran. Alfonso ha presentato il blocco dedicato alla modella di origini venezuelane facendo già comprendere agli spettatori che sarebbe stato particolarmente toccante il suo racconto. Ha fatto capire che certi atteggiamenti, anche sopra le righe, dell’attrice nascondono in realtà una sofferenza di fondo una fragilità dovuta al suo passato. Per ringraziarla di quanto fatto per lei è intervenuta la sua mamma.

Chi è la madre di Delia Duran

È Ana Duran Perez la madre di Delia Duran. È di origini venezuelane, è nata e vive a Merida, dove è cresciuta anche la figlia. Non sappiamo la data di nascita precisa, avrà 50 anni di età circa. Quando è rimasta incinta il suo compagno l’ha lasciata da sola e lei per non intristire la piccola Delia le ha detto che il papà non c’era mai perché era un soldato. Le ha detto la verità quando la figlia aveva 8 anni.

Ha fatto diversi lavori per crescere al meglio sua figlia. Oggi la mamma di Delia Duran è molto orgogliosa per la figlia, per il suo percorso da Miss Venezuela e per la sua carriera nella tv italiana. Del padre l’attrice ha invece dichiarato di non averlo mai visto. Lo ha sentito al telefono una sola volta, quando aveva 20 anni e l’ha ringraziata per quanto fatto per Ana.

Siamo su Google News: tutte le news sullo spettacolo CLICCA QUI