Anche nella puntata di giovedì 3 marzo del Grande Fratello VIP doppia eliminazione: c’è anche un clamoroso colpo di scena

Due eliminazioni nella puntata del Grande Fratello VIP in onda giovedì 3 marzo. A soli dieci giorni dalla finale continua a ritmo serrato l’avventura dei concorrenti rimasti in gara. Il televoto ha decretato il primo eliminato della puntata, poi spazio ancora una volta al televoto flash che ha già condannato uno dei protagonisti. Lunedì infatti Alessandro Basciano ha salutato la Casa e anche questa volta un concorrente ha dovuto lasciare a sorpresa il reality.

Chi è stato eliminato il 3 marzo al Grande Fratello Vip

Il concorrente ad essere eliminato nella puntata del Grande Fratello VIP in onda il 3 marzo è stato Giucas Casella. Uno dei grandi personaggi di questa edizione ha perso al ballottaggio con Davide. Entrambi sono arrivati nello studio per ricevere il verdetto dalla voce di Alfonso Signorini. In precedenza a salvarsi sono stati Sophie e Antonio che hanno ottenuto più voti di tutti. Testa a testa tra Giucas e Davide con quest’ultimo che è riuscito ad avere la meglio per un punto percentuale.

All’interno dalla Casa fin dal primo giorno, entrambi però hanno ancora il loro biglietto di ritorno. E proprio grazie a questo che Giucas Casella ha potuto riconquistare il suo posto nel reality. Un grande colpo di scena che ha entusiasmato tutti i concorrenti legatissimi al mago. Si tratta del secondo e ultimo biglietto di ritorno dopo il primo “incassato” da Miriana qualche mese fa.

Chi è stato eliminato al televoto flash

Con la classica catena di salvataggio legata al sorteggio dei piramidali, sono andati in nomination Sophie, Davide e Antonio. Proprio Medugno è stato scelto da Davide che a sua volta era stato indicato da Sophie. Al termine del televoto flash ad essere eliminato è stato Antonio Medugno che ha ottenuto solo il 26% dei voti. Finisce così l’avventura del tiktoker che dopo numerose nomination non è riuscito a proseguire la sua striscia vincente. Restano nella Casa del Grande Fratello VIP Sophie che ha ottenuto il 43% dei voti e Davide con il 31%. Al termine della puntata sono stati nominati: Miriana, Davide e Jessica.

