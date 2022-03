Chi è Tracy: vincitrice di Masterchef 11

Esulta Tracy, che ha trionfato nella finale di Masterchef 11. Una dura e lunga lotta che l’ha infine premiata. Il menù finale, quello che avrebbe dovuto raccontare la sua storia, ha definitivamente colpito i giudici.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Tracy, vincitrice dell’undicesima stagione di Masterchef. L’attende un futuro radioso ma ecco cosa sapere sul suo passato e presente.

Masterchef 11, chi è Tracy

Il suo nome è Tracy Eboigbodin ed è stata una delle concorrenti più apprezzate di Masterchef 11 fin dall’inizio di questa esaltante edizione. Ha tirato fuori tutto il proprio talento, che l’ha condotta alla vittoria finale. È stato però un lungo percorso, nel corso del quale ha dovuto anche fronteggiare i fantasmi del suo passato.

Nata nel 1993, ha origini nigeriane e sappiamo che ha avuto un’infanzia travagliata. Nata in Africa, dove ha trascorso i primi anni di vita, si è trasferita poi in Italia con tutta la sua famiglia. Ha però dovuto subire l’abbandono del padre quando era ancora piccola. Tutto ciò l’ha segnata profondamente, come lei stessa ha raccontato. Ciò l’ha resa una persona diffidente nei confronti degli altri.

Il mondo della cucina la affascina da sempre. Vi ritrova elementi quasi spirituali. Un nutrimento per corpo e anima. Di lei sappiamo che vive a Verona, dove lavora come cameriera in un albergo. Il suo sogno è però quello di ritrovarsi tra i fornelli, gestendo una cucina. Dopo la vittoria di Masterchef 11 potrà farlo. Ha ottenuto infatti un premio in denaro, la chance di pubblicare un suo libro di ricette e un corso di alta cucina. Potrà specializzarsi e seguire il suo sogno. Al suo fianco ci sarà sempre il suo fidanzato Samuele, al quale è legatissima da più di 10 anni.

Tutti i suoi fan potranno seguirla sui social, dov’è molto attiva. Qui condivide numerosi suoi piatti. Nella nuova fase della sua carriera continuerà ad avere enorme rispetto per i camerieri, che ha definito messaggeri degli chef, ma soprattutto resterà legata alle proprie origini. Ai Live si è presentata con un piatto nigeriano, il che dimostra come non dimenticherà mai chi è e da dove viene. Farà ora conoscere la sua cucina al mondo.

