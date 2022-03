Chi ha vinto Masterchef 11: il vincitore 2022

Si è conclusa l’undicesima stagione di Maseterchef 11, che ha visto in studio lottare per il primo posto tre aspiranti cuochi dal livello davvero molto anno, che hanno messo in difficoltà i giudici.

Alla fine dell’ultima cosa vi è stata la difficile scelta. Ecco cos’è accaduto nella finale di Masterchef 11 e cosa hanno deciso Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli.

Masterchef 11, chi ha vinto

Il primo ospite di serata è stato lo chef tristellato Enrico Crippa, del ristorante Piazza Duomo di Alba. Ha proposto ai concorrenti una Mistery Box a base di verdure, essendo lui il “re dei vegetali”. Anche in questo caso si richiede un piatto personale, che potesse parlare di loro. Il tutto in appena 45 minuti. Il migliore è stato Carmine.

Il secondo ospite d’onore è stato lo chef Andreas Carminada, del ristorante Schloss Schauenstein in Svizzera. Ha proposto un Invention Test che richiedeva di replicare un suo piatto. A trionfare è stata Tracy, che ha vinto la prova e si è ritrovata in balconata insieme a Carmine, che aveva ottenuto già il pass.

Nella prova conclusiva della finale di Masterchef 11 si sono confrontati Tracy, Carmine e Christian, i tre rimasti in gara dopo la prima parte di puntata. Chiamati a preparare un antipasto, primo, secondo e dolce da sottoporre al giudizio di chi li ha accompagnati in questo lungo percorso.

Un menù completo che possa in qualche modo raccontare la loro storia. Ad avere la meglio è stata Tracy, affiancata da lontano dai suoi parenti visibilmente emozionati.

A trionfare è stata Tracy, che ha ottenuto 100mila euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare un proprio libero di ricette e un corso di alta formazione presso la scuola internazionale di cucina italiana.

