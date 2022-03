Doc 2, Il dramma di Lucia: nelle prossime puntate il colpo di scena

Nella sesta puntata di Doc 2 scopriamo qualcosa in più sulla vita privata, presente e passata, di Lucia. La psicologa che segue Gabriel ha un passato doloroso e si ritrova in un letto dell’ospedale a causa di misteriosi dolori.

Scopriamo cos’è accaduto a Lucia nel corso della sesta puntata di Doc 2, ma soprattutto nel suo passato. Confrontarsi con i propri demoni è qualcosa che accomuna lei e Gabriel.

Doc 2, il segreto di Lucia

Nella sesta puntata vediamo Lucia soffrire di alcuni dolori, che però la dottoressa ignora. Gabriel non si rende conto della cosa durante una sessione ma in seguito trova la psicologa a terra, priva di sensi. Il tutto accade durante il blackout che travolte il giorno di prova da primario di Andrea Fanti.

La donna viene portata in una stanza d’ospedale e controllata. Il suo compagno però, un uomo decisamente insopportabile nei modi e dall’atteggiamento sospetto per Gabriel e gli altri, insiste che dovrebbero lasciarla andare. I due devono partire e non c’è bisogno, a suo dire, di trattenerla.

Gabriel scopre che Lucia da giovane ha subito violenze da parte del secondo marito della madre, uno scrittore famoso che, come viene detto, si era “affezionato troppo” a lei. Un caso che ha trovato spazio sui giornali di tutt’Italia al tempo.

Si teme possa trattarsi di appendicite e viene effettuato un test. Il risultato è 6, il che libererebbe per un pelo la donna. Il compagno, piuttosto che preoccuparsi delle sue condizioni, preme per partire. Arriva addirittura allo scontro fisico con Gabriel, dopo averlo provocato duramente.

Kidane decide di confrontarsi con Lucia, rivelandole d’essere pronto a lasciare il camice. Le fa presente, però, come anche lei scappi dai suoi problemi, visto che ha scelto un uomo come Domenico, che non la rispetta. Le sue parole hanno un effetto e la psicologa decide di restare, fare una TAC e lasciar partire da solo il compagno. L’esito dà ragione a Gabriel, che scoppia in lacrime e sente di poter essere ancora un medico.

