Ultimo appuntamento con Fosca Innocenti. La quarta e ultima puntata della fiction con protagonista Vanessa Incontrata va in onda il 4 marzo e promette spettacolo.

Ecco le anticipazioni di Una dignitosa sepoltura, ultima puntata che conclude questa prima stagione di Fosca Innocenti. Scopriamo cosa ci attende da questo appuntamento.

Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata

Venerdì 4 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti, fiction molto apprezzata da pubblico e critica, con protagonista Vanessa Incontrada. Il titolo è Una dignitosa sepoltura.

Qualcuno ha ucciso Don Rocco e a trovare il cadavere del prete è Nasha. Si tratta di una giovane clandestina che giunta in città per rintracciare il fratello. Ormai da tempo ne ha perduto le tracce ma non intende darsi per vinta, anzi. Fosca si ritrova a indagare all’interno della comunità parrocchiale per fare luce su questo caso spinoso. Tutti partecipano al funerale, che viene celebrato dal viceparroco Don paolo.

Don Rocco aveva aiutato tantissimi in vita, accogliendo chiunque nella propria canonica. Tutti potevano trovare asilo. Un porto sicuro per anime in cerca di sicurezza, dalla restauratrice e mamma single Giovanna, in cerca di conforto e aiuto, a Luna, che fatica a superare le difficoltà quotidiane in un mondo che la discrimina perché transessuale. Spazio anche per Greta, ex prostituta che aveva trovato riparo in canonica, così da restare alla larga dal proprio passato. Tutti gli indizi sembrano puntare proprio sull’ormai ex protettore della donna, che si dà alla fuga ma poi viene arrestato. Il caso, però, non è così semplice come potrebbe sembrare.

Diventa sempre più chiaro che la morte del parroco porta con sé un gravoso e pericoloso segreto. Intanto, però, Fosca si ritrova a confrontarsi con Cosimo. Tra i due la tensione sale enormemente.

