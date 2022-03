Gf Vip, fuorionda Sophie spiffera a Manila del segreto di Basciano

Mentre in super Led andava in scena lo scontro tra Jessica e Lulù, Sophie ha parlato con Manila di cosa Basciano non le ha detto

Dopo l’incontro fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip, durato pochi minuti, tra Basciano e Sophie anche Alfonso Signorini è rimasto basito dell’atteggiamento di Alessandro. Una calma olimpica, davvero leader e da persona convinta di sé. Ieri sera durante la puntata del 3 marzo, però, anche la fidanzata ha detto che a suo dire le nasconde qualcosa e che citando sua madre voleva darle un indizio. Cosa avrà voluto dirle si domandava la Codegoni colpita anche dall’insistenza del conduttore nel vedere nello sguardo di Basciano qualcosa di sospetto. La gieffina si è aperta con Manila fuorionda proprio mentre le sue amiche Lulù e Jessica si scontravano in super led.

Gf Vip, fuorionda di Sophie su Basciano

C’è qualcosa che mi nasconde che non so che riguarda mia mamma, sono sicura, sussurrava a bassavoce Sophie a Manila, secondo lei è questa la chiave e deve essere successo qualcosa di particolare che riguarda il lavoro. Poi aggiunge che avrebbe preferito che Fabrizio Corona avesse detto qualcosa di più e non solo quell’intervista. Il segreto che Baciano ha tenuto nascosto è sicuramente di lavoro, a rescindere da tutto l’amore è l’unica cosa sicura che non mette in dubbio, queste le parole forti di Sophie.

Decisa la replica di Manila per darle conforto: a prescindere da quello che è successo, tranquilla, noi l’abbiamo visto sereno, sicuramente è a conoscenza di un particolare che fa parte del sistema, ma tu non ti devi lasciar convincere dalle parole degli altri, devi ragionare con la tua testa e stai serena e pensa tutte le cose belle che potete fare fuori, pensate a voi e tutto il resto si sistemerà.

