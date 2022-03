Gf Vip, retroscena Soleil furiosa, Miriana in lacrime

Soleil ha avuto una forte reazione dopo la nomination fatta da Miriana che non abbiamo visto in onda

Ad un passo dal finale del Grande Fratello Vip, anche una nomination può essere fatale. Ieri sera nella puntata del 3 marzo del reality dimostrazione è stata la lite tra Soleil e Miriana non vista in onda mentre su Canale 5 c’era la pubblicità. Una reazione molto forte da parte dell’influencer che probabilmente si è sentita ferita dalla scelta della Trevisan, ma sopratutto delle sue parole. L’ex velina ha infatti detto che non crede nel buonismo di Soleil nei suoi confronti. La Sorge non ci ha visto più ed è andata in escandescenza: Uno schifo, non permetto, non mi faccio dire le cose da una vipera del genere.

Rosica rosica rosica a 27 anni sono meglio di questo, riferendosi al fatto che Miriana è più adulta. La Trevisan ha detto che sapeva che Soleil avrebbe reagito in questo modo, commentando con queste parole: con lei ho già parlato, ho detto che giocare con lei bene ma mi ha ferito e non ci può essere nulla. Non credo nel suo buonismo adesso nei miei confronti che le è venuto all’improvviso, da quando è andata via Katia, quando mi ha detto cose assurde in questi mesi e me le sta ancora dicendo. Manila cerca di portare la calma dicendo che ha sbagliato la motivazione per cui ha nominato Soleil.

L’errore non è stato quello di nominarla, né doveva essere falsa nello spiegare il motivo della nomination. Semplicemente la sua amica le ha detto che, probabilmente, ha esagerato nel citare episodi vecchi del passato in un momento in cui, a pochi giorni dalla finale, si è creato con tutti un rapporto.

