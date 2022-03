Anna Safroncik chi è il fidanzato: giallo social

Il fidanzato di Anna Safroncik non è Tommaso Cicchinelli? Si era vociferato di un ritorno di fiamma ma sono state rimosse foto dai social

Sembrava ormai essere tornato il sereno nella vita privata di Anna Safroncik , dal punto di vista sentimentale. La bellissima attrice che ha fatto numerosi ruoli di spessore in serie TV e al cinema è stata infatti nei mesi trascorsi al centro del gossip. La carriera della 41enne di origini ucraine, è infatti nata a Kiev il 4 gennaio del 1981, ha avuto i suoi esordi con Carlo Verdone. Ha interpretato la figlia del noto attore e regista in C’era un cinese in coma e di lì la sua carriera è decollata.

Ha partecipato a Miss Italia nel 1998, quando a vincere fu Gloria Bellucchi, dal 2004 fino alla chiusura è stata protagonista di Centovetrine nei panni della cattivissima Anna. Negli ultimi anni, invece, la ricordiamo come il volto della fiction di successo le tre rose di Eva al fianco di Roberto Farnesi. La carriera di Anna Safroncik non può che aver appassionato il pubblico che si è chiesto spesso con chi fosse fidanzata. Tre ex più famosi dell’attrice di origini Ucraina spiccano Giulio Berruti, nel 2007, e Paolo Barletta. Oggi ha un nuovo amore? C’è un giallo da svelare su chi è il fidanzato attuale di Anna Safroncik.

Anna Safroncik chi è il fidanzato Tommaso Cicchinelli

Precisando che non ha un marito, si è detto che il fidanzato di Anna Safroncik è Tommaso Cicchinelli. I due si erano conosciuti grazie ad amici comuni avevano tenuto per molto tempo nascosto i loro legame. Si erano poi lasciati, salvo essere paparazzati dal settimanale Vero lo scorso agosto sulle bianche spiagge di Mykonos in Grecia. Una volta scoperto il suo fidanzamento, la stessa attrice lo ha ufficializzato sul suo profilo Instagram che conta quasi 6mila follower.

Tra l’altro accostata a Ignazio Moser come amante e causa della rottura temporanea con Cecilia Rodriguez, la protagonista delle tre rose di Eva aveva seccamente smentito le voci, definendosi fidanzata. Cosa è successo dopo? Le foto non si trovano più sui social, sono state probabilmente rimosse dall’attrice dal suo profilo Instagram. Dunque Anna Safroncik è fidanzata? Secondo rumors sarebbe, dopo un periodo di crisi, tornata di nuovo insieme al suo ex ma entrambi non ufficializzano.

Tommaso Cicchinelli è nato a Roma nel 1981 ed ha quindi 41 anni di età. Di pari passo con i suoi studi ha sempre coltivato la passione della musica e attualmente di professione è un noto deejay. In passato è stato legato sentimentalmente ad un altro volto noto dello spettacolo, Antonella Mosetti.

