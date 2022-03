Fosca Innocenti 2 si farà? Parla Vanessa Incontrada

I fan di Fosca Innocenti, fiction Mediaset con protagonista Vanessa Incontrada, possono sperare nell’arrivo della seconda stagione? L’attrice spagnola si è espressa in merito, provando a fare un po’ di chiarezza.

Cosa accadrà a Fosca Innocenti? La fiction crime ha di certo incontrato il favore del pubblico, che ora vuole nuovi episodi. Arriveranno o tutto si concluderà con un’unica stagione?

Fosca Innocenti 2 si farà?

Non poteva esserci fonte più attendibile della protagonista Vanessa Incontrada per fare chiarezza su Fosca Innocenti 2. La seconda stagione della fiction Mediaset si farà oppure no? Intervistata da TV Sorrisi e Canzoni, l’attrice spagnola ha regalato un sorriso a tutti i fan della serie. Ha svelato infatti come la seconda stagione sia già in fase di scrittura. Tutto confermato, dunque, e lei non potrebbe essere più felice di tornare a interpretare questo ruolo.

Ha spiegato come con le colleghe sul set si sia creata fin da subito una forte alchimia. Soltanto bellissime parole per Desirée Noferini, Cecilia Dazzi, Irene Ferri e Giorgia Trasselli, con le quali la Incontrada si è spesso vista anche fuori dal set. Tutte insieme, ha svelato, ci prepariamo a girare la seconda stagione.

L’attrice, scatenata, ha anche fornito una piccola anticipazione su Fosca Innocenti 2. Stando alla trama, si andrà incontro alla comparsa di un’antagonista. Non è dato sapere altro. Potrebbe trattarsi di una rivale in amore, così come di una collega o un capo pronto a metterle i bastoni tra le ruote. Sarebbe interessante però scoprire un villain in grado di lasciare il segno nei nuovi episodi, rendendo la narrazione più orizzontale e meno autoconclusiva.

