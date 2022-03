Dharma Mangia Woods chi è l’attrice di Più forti del destino

Avete mai sentito parlare di Dharma Mangia Woods? È possibile sia la prima volta che leggiate questo nome. Forse ne conoscete il volto ma non avevate idea fosse questo il nome, che di certo non è facilissimo da ricordare a primo acchito, eccezion fatta per quel riferimento a Dharma & Greg, che aiuta però solo una certa generazione. Tornando a noi, a breve ne sentirete molto parlare, considerando il suo ruolo in Più forti del destino.

Scopriamo chi è Dharma Mangia Woods. Cosa sappiamo di lei? Che ruolo avrà in Più forti del destino. La fiction Mediaset con Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti rappresenta la sua prima grande esperienza attoriale? Tante domande, e ogni risposta è riportata di seguito.

Chi è Dharma Mangia Woods

Dharma Mangia Woods è una giovane attrice pronta a conquistare la televisione italiana. È nata a Roma il 15 settembre 1994 e si è diplomata presso il Liceo Ginnasio Statale Dante Alighieri. Ha poi seguito la strada scolastica canonica, laureandosi in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Roma. Tutto sembrava spingerla verso un’altra carriera, ben differente da quella di attrice. Ha conseguito un Master in Giornalismo di Moda nella Capitale ma ha sempre avuto dentro di sé una certa passione, che ha infine deciso di assecondare. Ha seguito un corso di recitazione, Duse International, per poi laurearsi nella Triennale in Recitazione presso l’Accademia Internazionale di Teatro. Dal 2020 prosegue gli studi presso la Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté.

Dharma Mangia Woods in Più forti del destino

Dal 9 marzo va in onda Più forti del destino, nuova fiction Mediaset dal ricco cast femminile. Dharma Mangia Woods è tra le protagoniste, al fianco di Giulia Bevilacqua e Laura Chiatti. La miniserie è ambientata nella Palermo del 1897 ed è ispirata a fatti realmente accaduti. Quattro le puntate prodotte, che raccontano le vicende di tre donne costrette a subire ingiustizie di ogni sorta dagli uomini che dominano la società nella quale vivono. Tutto cambierà, in un modo o nell’altro, dopo la tragedia avvenuta alla Mostra sulle nuove tecnologie.

Dharma Mangia Woods, carriera

Il talento è innegabile e la filmografia che può vantare alla sua giovane età la dice lunga sulle sue capacità. Ha fatto il proprio esordio sul grande schermo nel 2015, recitando ne L’estate addosso di Gabriele Muccino. Un anno davvero eccellente, dal momento che viene scritturata anche per la serie TV di Paolo Sorrentino, The Young Pope, al fianco di Jude Law.

Ha già collaborato con Giulia Bevilacqua, con la quale si ritrova ora in Più forti del destino. È accaduto nel 2017 sul set de Il contagio. È stata inoltre scelta per alcuni videoclip musicali. Appare in Martelli e Polynesia di Gazzelle, così come in Mi ci pulisco il cuore di Ligabue. Tra i suoi ultimi lavori annoveriamo Tommaso, film del 2020 diretto dal celebre regista Abel Ferrara, così come Blackout Love, pellicola d’esordio per la regista Francesca Marino.

