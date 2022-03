Giulia Bevilacqua chi è il marito: Più forti del destino

Giulia Bevilacqua è una celebre attrice, scrittrice e regista italiana. La sua carriera cinematografica e televisiva è decisamente longeva. È pronta a tornare sul piccolo schermo a inizio 2022 con una nuova fiction, Più forti del destino.

Scopriamo qualcosa in più sulla vita privata di Giulia Bevilacqua. C’è chi ha ancora la ricorda per Distretto di Polizia, anche se di strada ne ha fatta da allora. È molto cambiata la sua vita, anche sul fronte privato. Ecco, dunque, qualche informazione in più in merito a ciò che non si vede sullo schermo.

Chi è Giulia Bevilacqua

Nata a Roma il 19 maggio 1979, Giulia Bevilacqua è una celebre attrice, scrittrice e regista, celebre tanto in televisione quanto al cinema, così come a teatro. Il grande pubblico ha modo di conoscerla in TV per la prima volta nel 2003. Viene inserita nel cast di Un medico in famiglia 3. Svariate le esperienze in questa fase, con il set di Distretto di Polizia che le ha di certo donato un’enorme celebrità. In seguito ha infatti esordito al cinema con Cardiofitness. Tra i suoi film famosi troviamo Tutta colpa di Freud, Tiramisù, Il contagio e Moschettieri del re – La penultima missione.

La sua carriera è proseguita però soprattutto sul piccolo schermo. È al fianco di Francesco Pannofino e Pietro Sermonti in Nero Wolfe, per poi recitare anche in Una pallottola nel cuore, Cops – Una banda di poliziotti, Ritorno al crimine e Tre sorelle.

Giulia Bevilacqua in Più forti del destino

Dal 9 marzo va in onda Più forti del destino, nuova fiction Mediaset dal ricco cast femminile e un importante messaggio di lotta di genere da lanciare. Le protagoniste sono Giulia Bevilacqua, Dharma Mangia Woods e Laura Chiatti, che interpretano rispettivamente Arianna di Villalba, moglie di uno dei politici più in vista di Palermo, la giovane contessina anticonformista Costanza Di Giusto e Rosalia Catalano, cameriera personale di Costanza.

La miniserie è ambientata nella Palermo del 1897 ed è ispirata a fatti realmente accaduti. Quattro le puntate prodotte, che raccontano le vicende di tre donne costrette a subire ingiustizie di ogni sorta dagli uomini che dominano la società nella quale vivono. Tutto cambierà, in un modo o nell’altro, dopo la tragedia avvenuta alla Mostra sulle nuove tecnologie.

Giulia Bevilacqua, chi è il marito

Nel corso degli anni si è molto parlato della vita privata di Giulia Bevilacqua. Una splendida donna il cui talento pone sotto i riflettori è automaticamente al centro del gossip. Se poi si fidanza ufficialmente con un collega di set, è un po’ come un invito per i paparazzi. È stata al fianco di Simone Corrente, suo collega di set di Distretto di polizia. Una storia passata da tempo. Nel 2017 ha infatti sposato con rito civile a Positano il giornalista Nicola Capodanno. La coppia è molto felice e ha avuto una bambina l’anno dopo le nozze. Il suo nome è Vitoria. Nel 2020 è invece giunto il piccolo Edoardo.

Suo marito è nato nel 1978 ed è laureato in Scienze Politiche. Era decisamente poco noto sul fronte mondano prima della relazione e il matrimonio con Giulia Bevilacqua. Dopo aver conseguito la laurea presso la LUISS di Roma, ha iniziato a lavorare per Milano Finanza. Pare abbia inoltre un passato lavorativo nel settore media e corporate & investment banking. I due si sarebbero conosciuto durante una festa mondana. Un vero e proprio colpo di fulmine: “Dopo che ci siamo guardati negli occhi abbiamo sentito un senso di appartenenza l’uno all’altro”.

